Rencontre consultative ANR-El Bina : Convergence

Le mouvement El Bina annonce sa participation à la prochaine élection présidentielle « avec son propre candidat ou en soutenant le candidat du consensus ».

Le siège de l’Alliance national républicaine (ANR) à abrité hier, «une rencontre consultative» entre les responsables de cette formation, et ceux du mouvement El Binaâ, en présence des deux chefs de partis.

Comme il est devenu de tradition, en cette période d’intenses consultations entre les différents partis de la scène politique nationale, il a été procédé à l’installation d’une commission conjointe entre les deux partis. Une commission qui va être «élargie aux structures de base». En effet, selon M. Belkacem Sahli, le président de l’ANR, la consultation de la base est ce qui permet de réaliser «une adhésion citoyenne à l’action politique des partis, notamment à l’approche des élections». C’est justement autour de ce concept que se sont déroulées les discussions lors de la rencontre consultative entre les délégations des deux formations. «L’exercice de la politique amène à l’élaboration des initiatives qui auront pour objectif principal la participation citoyenne» a indiqué dans ce contexte M. Sahli qui a souligné que c’est cette participation citoyenne «qui doit être ancrée au cœur de l’action politique». Le premier responsable de l’ANR, a réitéré son engagement quant à l’appui sans réserve, de la candidature du Président de la République, affirmant que sa formation «accueille très favorablement la proposition faite à M. Bouteflika de continuer à veiller à la poursuite des réalisations et la préservation des acquis réalisés» mettant en exergue « le climat de paix et de sécurité instauré depuis prés de deux décennies». Cette rencontre a été «l’occasion de nous expliquer l’initiative à laquelle nous adhérons avec d’autres partis qui appellent le Président Abdelaziz Bouteflika, à se représenter à la prochaine élection présidentielle», a-t-il précisé. Dans ce contexte, le SG de l’ANR a tenu a rappeler que son parti «opte pour la continuité», en insistant sur le fait que sa formation «est un parti d’allégeance républicaine et démocratique, qui a soutenu le Président depuis 1999». M. Sahli a expliqué que le soutien au président de la République oblige de «relever les défis sur le plan politique, économique et social, à travers l’approfondissement des réformes juridiques, pour l’ancrage de l’Etat de droit». Sur le plan économique, M. Sahli a fait état «d’une situation économique difficile, mais pas catastrophique. Selon lui, «l’amélioration du modèle de développement économique nécessite la rationalisation des dépenses publiques et la diversification des ressources financières du pays à travers, entre autres options, l’encouragement du partenariat entre secteurs public-privé, moteur de la croissance économique, de même que la révision de la politique des subventions»

Pour M. Abdelkader Bengrina : «Notre parti ira aux élections avec son propre candidat ou en soutenant le candidat du consensus». Evoquant par la suite, le volet social, celui-ci plaidera pour «la poursuite de la réforme entamée dans le secteur de la Justice et dans le système éducatif».

Abordant, dans le même cadre, le volet de politique étrangère, M. Sahli a indiqué que son parti soutien les positions «constantes» de l’Algérie, dont la politique de non ingérence dans les affaires internes des pays, exprimant à l’occasion son « soutien aux efforts consentis par les services de sécurité, à leur tête, a-t-il dit, l’Armée nationale populaire (ANP) dans la lutte antiterroriste et le crime organisé». De son côté, le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina a indiqué que son mouvement «ne boycottera pas la prochaine présidentielle et sera présent soit avec son propre candidat ou à travers une alliance avec un autre candidat, selon les conditions définies par le Conseil Consultatif qui tiendra sa session ordinaire en automne prochain, pour trancher définitivement cette question». Venu présenter l’initiative de son parti, appelée, «l’Algérie pour tous» M. Bengrina a mis l’accent sur l’importance d’une prise de conscience quant «aux enjeux que pose la conjoncture politique». Des enjeux qui, poursuit-il «peuvent se muer en de véritables menaces». Evoquant l’initiative de son parti, le responsable a dit que parmi ses principaux objectifs, figurent «la préservation du front interne, la consolidation de l’unité nationale, le confortement de l’acquis démocratique, l’organisation de la vie partisane, l’approfondissement du dialogue et la recherche des mécanismes politiques nécessaires à sa réussite», relevant «une grande convergence» des vues entre son parti et l’ANR, notamment en ce qui a trait au volet social et aux difficultés économiques marquant notre pays». M. Bengrina a déclaré que «l’Algérie pour tous» est une initiative qui a été accueillie favorablement par plusieurs partis et personnalités politiques, s’adresse à tout parti soutenant le processus d’entente national et œuvrant à renforcer les rangs et l’unité nationale dans le cadre du dialogue entre l’ensemble des forces de la société. » Par ailleurs, les deux chefs de parti ont salué «les efforts considérables de l’armée, dans sa noble mission pour la préservation de l’unité, de la sécurité et de la stabilité du pays » dans un contexte régional marqué par une détérioration de la situation sécuritaire », avant de réaffirmer leur appel «d’éloigner cette institutions de toutes les querelles politiques». A noter enfin que les deux partis ont inscrit dans leur agenda, plusieurs rencontres pour les prochaines semaines. Le mouvement El Bina annonce qu’il va à la rencontre des dirigeants du Front national algérien (FNA) et Talaie El Houriyet. De son côté, l’ANR indique qu’il recevra dimanche prochain, une délégation sahraouie présidée par l’ambassadeur de la RASD à Alger.

Tahar Kaidi