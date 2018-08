M. Hadjar recoit l’ambassadrice de grèce : Relance de la coopération bilatérale

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a évoqué hier avec l’ambassadrice de la Grèce, Nike Ekaterini Koutrakou, les voies et moyens de donner un “nouvel élan” à la coopération bilatérale dans l’ensemble des domaines relevant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indique un communiqué de ce ministère.

Lors de leur entretien, M. Hadjar et Mme Koutrakou ont exprimé le souhait des deux pays d’élaborer “un programme d’action pour une véritable relance de la coopération universitaire qui, par le passé, avait atteint des niveaux respectables”.