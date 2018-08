Parlement africain : Lâ€™expÃ©rience algÃ©rienne dans la rÃ©conciliation nationale au menu

L’expérience algérienne en matière d’instauration de la réconciliation nationale et de la politique de paix nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera présentée aux travaux des commissions permanentes du Parlement panafricain qui se tiennent jusqu’au 10 août en Egypte, a indiqué un communiqué de l’Assemblée populaire nationale. Le membre de l’APN, Djamel Bouras, en sa qualité de vice-président du PAP, a supervisé, lundi, conjointement avec le président du PAP, l’ouverture des travaux des commissions permanentes du PAP. Lors de cette rencontre, il sera procédé à l’examen de nombreux points dont «la présentation des expériences réussies des pays africains, à l’instar de l’expérience algérienne dans l’instauration de la réconciliation nationale et de la politique de paix nationale, initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika», a précisé la même source. Il sera procédé également à l’examen «des moyens de consolidation de la paix dans le continent africain, les voies à même de mettre fin aux conflits et le confortement de la réconciliation nationale en tant que moyen garantissant la paix, la stabilité et le développement durable, outre l’adoption de la décision de l’UA sur la déclaration 2014-2024 «Décennie Nelson Mandela pour la réconciliation en Afrique».

Les participants aborderont d’autres questions portant sur «l’adoption et la mise en œuvre de la politique de l’UA pour la justice transitoire et la coopération dans le domaine commercial entre les pays africains, notamment dans le domaine des banques et la mise en œuvre des politiques et programmes continentaux globaux relatifs au développement social et à la protection sociale des peuples».

M. Djamel Bouras prononcera, lors de sa visite en Egypte, du 7 au 9 août en cours, en tant que représentant de la présidence du PAP, une allocution devant les députés égyptiens et supervisera, au siège du Parlement égyptien, une réunion de la commission de l’économie rurale, de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement relevant du PAP.