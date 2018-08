Coupes inter-clubs de la CAF (quarts de finale) : Tirage au sort le 3 septembre au Caire

Le tirage au sort des quarts de finale des Coupes inter-clubs 2018 (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) aura lieu le lundi 3 septembre au Caire (Egypte), a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) lundi sur son site officiel. L'Algérie est représentée par le MC Alger et l'ES Sétif en Ligue des champions d'Afrique, alors que l'USM Alger dispute la Coupe de la Confédération africaine. La 5e journée de la phase de poules des deux compétitions aura lieu les 17, 18 et 19 août.