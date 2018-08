AthlÃ©tisme - Championnats d'Afrique 2018 : Lâ€™AlgÃ©rie 6e au classement

L'Algérie, avec une moisson de trois médailles (2 or, 1 bronze), a pris la 6e place du classement général des nations aux Championnats d'Afrique d'athlétisme 2018, disputés du 1er au 5 août à Asaba (Nigeria). Le tableau des médailles a été dominé par le Kenya avec 19 breloques (11 or, 6 argent, 2 bronze), devant l'Afrique du Sud (9 or, 13 argent, 8 bronze) et le Nigeria (9 or, 5 argent, 5 bronze). Les médailles d'or algériennes ont été décrochées par Larbi Bourrada (décathlon) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies), alors que celle en bronze a été l'oeuvre de Mohamed-Yasser Tahar Triki au concours du triple saut. L'Algérie a pris part à ce rendez-vous africain avec 14 athlètes. Ces championnats étaient qualificatifs pour la Coupe continentale d’athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie Océanie. Lahoulou et Bourrada ont validé leur ticket pour Ostrava à l'occasion des Championnats d'Afrique.