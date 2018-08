Basket-ball : Camp d'entraÃ®nement encadrÃ© par des AmÃ©ricains Ã  Alger

Un camp d'entraînement au profit de jeunes basketteurs algériens et animé par des entraîneurs américains se déroulera du 12 au 16 août à Staouéli (Alger), a annoncé lundi le directeur de l'association "Bucket and Dream", Mounir Benzegala. Organisé par l'ambassade US à Alger, dans le cadre du programme diplomatique et sportif américain, ce camp sera encadré par le coach Jim Cleamons, fidèle assistant du célèbre entraîneur Phil Jackson et 10 fois champion NBA (4 avec Chicago Bulls, 6 avec Los Angles Lakers) et l'ex-championne WNBA, Candece Parker, ainsi que deux internationaux algériens, en l'occurrence Hichem Benyad et Mehdi Cheriet."Les participants auront l'occasion d'apprendre les fondamentaux du basket et de développer leurs compétences avec des coachs de grande qualité", souligne le communiqué."Il y aura également une opportunité d'octroi de bourses d'études aux Etats-Unis pour les joueurs qui se distingueront par leurs qualités techniques et athlétiques", ajoute-t-on de même source. Les entraînements des jeunes, chapotés par l'équipe "Bucket and Dream" (un panier, un rêve) auront lieu en deux créneaux : matinée (09h00-12h00) pour les moins de 14 ans et fin d'après-midi (16h00-19h00) pour les moins de 20 ans. Des séances théoriques seront également dispensées au profit des techniciens en fin de journée.