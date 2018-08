Qualifications CAN-2019 - U17 : La sÃ©lection algÃ©rienne en stage Ã  Sidi-Moussa

La sélection algérienne des moins de 17 ans a entamé lundi à Sidi-Moussa (Alger) un stage en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu du 20 au 28 août en Tunisie et qui sera qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique de la catégorie, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur son site web. Le staff technique national a retenu 25 joueurs pour ce stage qui s'étalera jusqu'au 12 août courant, a précisé l'instance fédérale. Le tournoi de l'Union nord-africaine de football est prévu dans les villes tunisiennes de Sousse et Monastir. Outre l'Algérie et le pays organisateur, il sera marqué par la présence du Maroc et de la Libye. Le premier à l'issue du tournoi se qualifiera pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue 2019 en Tanzanie.



Liste des 25 joueurs convoqués



Sahnoun El Hadi, Boukebal Zakaria, Rahmoune Riad Wael, Dadda Miloud

Abdessalem, Belkacem Bouzida Adel Amar, Mancer Abdeldjallil, M’Zara

Abderrahmene, Yacoubi Mohamed El Amine, Rahmnai Saad, Benali Nabil

Abderrahmane, Medjadji Mohamed, Zekri Samy, Chikh Youcef, Djenidi Mohammed,

Belmadi Toufik, Boualem Mohammed El Amine, Hadid Mohamed Idir, Kadri Said,

Radji Abdelwahab, Soukkou Anis, Bakha Aymen, Bouras Akram, Bensmina Walid,

Gacem Mohamed Rayane, Zouragui Houssem.