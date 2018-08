Droits TV : La LFP dÃ©cide de payer de sa trÃ©sorerie en attendant le virement des dÃ©tenteurs

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de payer de sa propre trésorerie les droits TV au profit des clubs de Ligues 1 et 2, en attendant le virement des deux détenteurs des droits de retransmission, a annoncé la LFP lundi sur son site officiel.

Cette décision prise dimanche dernier lors de la réunion du Bureau exécutif de la LFP fait "suite au retard enregistré dans le virement des droits de retransmission TV inhérents à la saison 2016/2017 (Dzaïr TV) et 2017/2018 (ENTV)", précise la même source. Le président de la LFP Abdelkrim Medouar, invité vendredi d'une émission sportive de la télévision nationale, a estimé que les droits de TV "sont très maigres par rapport à ceux de nos voisins". Il a souhaité leur valorisation à la faveur de la nouvelle convention qui sera signée prochainement entre la LFP et l’ENTV. "Malgré sa faiblesse, cette entrée financière constitue une petite bouffée d’oxygène pour nos clubs", a-t-il souligné.