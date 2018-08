ES SÃ©tif : Youcef Laoufi sâ€™engage pour 3 ans

L’ancien attaquant du MC El Eulma, Youcef Laoufi, a signé lundi un contrat de trois ans pour défendre les couleurs de l’équipe de l’ES Sétif (Ligue 1 Mobilis), a-t-on constaté. La cérémonie de signature du contrat de ce nouveau joueur a été organisée au siège du club en présence du président de l’équipe, Hassan Hamar, et du directeur administratif, Rachid Djeroudi, qui ont annoncé que le désormais ex-attaquant du MC El Eulma "était la dernière recrue de l’ESS pour ce mercato estival".

Il est à noter que l’équipe de l’ES Sétif avait, en plus de ce nouveau joueur, recruté 12 éléments, entre autres, Habib Bouguelmouna (ex-USMBA), Houssemeddine Ghacha (ex-USMB) et les défenseurs Saadi Radouani et Houari Farhani ainsi que le gardien Abderrahmane Boultif (ex-JSK). La liste des joueurs recrutés, qui seront drivés par le nouvel entraîneur Rachid Taoussi, comporte également Sid Ali Lakroum, Zakaria Draoui, Abdelkrim Nemdil (ex-CRB), Chouaib Debih (ex-ASAM), Amir Karaoui (ex-MCA) et Isla Daoudi (ex-Espérance sportive de Zarzis/Tunisie), a-t-on souligné.