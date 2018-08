Coupe Arabe des clubs (1/32es de finale aller), Forces AÃ©riennes (Irak) â€“ USM Alger : Revenir avec un bon rÃ©sultat

Les Rouge et Noir seront confrontés, ce soir à 18h (heure algérienne) à Karbala, à la formation irakienne des Forces aériennes pour le compte du match aller des 1/32es de finale de la Coupe arabe des clubs.

L’équipe algéroise est arrivée à Karbala, deuxième ville irakienne lundi en début d’après midi. Les poulains du coach Français, Thiery Froger, qui par ailleurs sont à deux doigts de composter leur billets pour les quarts de finale de la coupe de la CAF, affichent une grande motivation pour cette rencontre, même s’ils ne connaissent pas vraiment leur adversaire du jour. Ils sont déterminés à revenir avec un résultat avantageux leur permettant de mieux aborder la seconde manche pour assurer la qualification au tour prochain. L’équipe progresse au fur et à mesure des rencontres. La préparation en prévision de la nouvelle saison, que nous avons été contraint d’entamer assez tôt se poursuit normalement et convenablement. Bien que nous n’avons pas une idée précise de notre futur adversaire, nous comptons bien assurer notre qualification dés le match aller. Cela nous permettra de mieux gérer le second match. Nous allons surtout jouer notre football tout en restant prudent face à cette équipe des Forces aériennes dont beaucoup d’éléments évoluent en sélection nationale. Les joueurs sont conscients de l’importance du match et de la tâche qui les attend. Ils sont déterminés à réaliser un bon résultat à Karbala. Cette coupe Arabe fait aussi partie des objectifs du club. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition», a déclaré l’entraîneur adjoint Azzedine Rahim à la presse avant le départ de l’équipe pour l’Irak. Pour rappel, le championnat Irakien, Super League, s’est terminé le 18 juillet dernier seulement. L’équipe des forces aérienne a terminé la saison à la seconde position du classement à quatre longueurs derrière le champion, Al Zawraa. Lors de la dernière journée, la formation des Forces Aériennes est allée damer le pion à l’équipe d’Al Wasat (0-2). Lors de l’avant dernière journée, l’équipe à infligé une sacrée raclée (5-0) à la formation d’Al Hussein. Il faudra donc se méfier des protégés du coach Radhi Shenaishil. Notamment de ses redoutables attaquants Amjad Radhi, Hammadi Ahmed et Mohsin Majeed. A noter que cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitre Koweitien. Ali Mohamed Hassen sera assisté de ses deux compatriotes Yacoub Hilal Abdellah et Ali Husseïn Taleb.

Rédha M.