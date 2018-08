Salon national des arts et du patrimoine de Timizart : Une subvention de 500.000 DA accordÃ©e par lâ€™APW de Tizi Ouzou

L’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou a accordé une subvention de 500.000 DA au Salon national des arts et patrimoine de la commune de Timizart, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche à l’APS le président de cette institution élue, Youcef Aouchiche.

Présent samedi à Souk El Had (chef-lieu de commune de Timizart), pour l’ouverture de la première édition de ce salon, M. Aouchiche a observé que cette contribution financière vise la promotion et la préservation des arts traditionnels, insistant sur le rôle que peuvent jouer ces manifestations dans le développement des territoires.

«Nous voulons inscrire ces fêtes et salons dans une approche de développement territorial intégré afin que les secteurs de l’artisanat et de l’art puissent contribuer effectivement au développement de la wilaya de Tizi-Ouzou», a-t-il dit, rappelant que l’APW a financé, cette année, une vingtaine de fêtes artisanales, à hauteur de 500.000 DA chacune et parfois au-delà, a-t-il ajouté.

Le salon est organisé par l’association Tiguemi des arts traditionnels et patrimoine en partenariat avec l’assemblée populaire communale de Timizart, et l’assemblée populaire de wilaya (APW), la Chambre des métiers et de l’artisanat ainsi que les directions de la culture et de la jeunesse et des sports,

Les fêtes artisanales organisées dans plusieurs villages de la wilaya, qui participent à la valorisation et à la préservation du patrimoine local offre aussi un espace d’échange avec les autres cultures au niveau national, sachant que l’Algérie est un pays au patrimoine culturel très riche et diversifié.

«Ces fêtes et salons, qui réunissent des exposants de plusieurs wilayas, permettent l’échange et le brassage des cultures et la création de liens et de passerelles avec des populations de différentes régions du pays ce qui permet de renforcer la cohésion nationale et sociale», a souligné le président d’APW.

Le Salon national des arts et patrimoine de Timizart abrité par le collège d’enseignement moyen de Souk El Had, et dont le coup d'envoi a été donné samedi en fin d’après-midi, est animé par 60 exposants principalement des artisans, issus de 15 wilayas, exerçant différents métiers traditionnels dont la tapisserie, la bijouterie, la poterie et la vannerie.

Rencontré sur place, le président d’APC de Timizart, Lounes Djouadi, a indiqué à l’APS que ce salon fait suite aux deux éditions du salon de l’artisanat organisée entre 2010 et 2011 dans cette même localité.

«Le salon national du patrimoine est une continuité des ces deux salon de l’artisanat, qui a pour but de faire connaître notre commune et les métiers traditionnels pratiqués localement qui sont essentiellement la bijouterie et la poterie. Il s’agit aussi d’offrir un espace de vente, de rencontre et d’échange d’expériences entre artisans» a-t-il précisé.

Le président de l’association des arts traditionnels et patrimoine Tiguemi, Ferhat Dahmane, a souligné pour sa part que cette manifestation vise à préserver l’art traditionnel qui est un élément indissociable de notre identité et qui sont une richesse à valoriser pour relancer le tourisme, a-t-il dit. Ce salon se poursuivra jusqu’au 8 août (mercredi).

Les amateurs des arts traditionnels pourront y acquérir des objets pour la décoration ou pour l’usage quotidien. Outre l’exposition-vente, une animation culturelle est aussi au menu. Les visiteurs pourront aussi déguster le fameux thé du Sahara algérien préparé sur place et dans les règles de l’art, par des artisans de la wilaya de Tamanrasset.