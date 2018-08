ConfÃ©dÃ©ration algÃ©rienne du patronat : CrÃ©ation du ComitÃ© dâ€™analyse et de rÃ©flexion

Le Président de la Confédération algérienne de patronat a annoncé, hier à Alger, à l’issue de la réunion de son Bureau exécutif, la création du Comité d’analyse et de réflexion. Cet outil, explique Boualem Marrakech, «regroupera d’une manière croisée les énonciations, recommandations de l’ensemble des structures horizontales et verticales, par les apports individuels des membres à l’échelle nationale pour une véritable identification». Enchaînant, le premier responsable de la CAP relève le «besoin d’une visibilité pour l’installation déclenchante d’une chaine d’adhésion des plus adéquates à concourir dans le cadre établi de notre programme 2017-2021, élargira le débat pour un consensus national responsable». Dans cette optique, M. Marrakech dira que les propositions et contributions qui se dégageront de ce comité seront exclusivement «au service de notre nation». La CAP prône également le «respect axé sur le devoir et le droit, qui sont et resterons l’élément central de notre passé, présent et avenir». Dans son intervention, le premier responsable de la CAP relève l’importance, pour l’Etat, de continuer à soutenir les masses les plus défavorisées. À propos de l’orientation économique vers l’export, le conférencier dira que «c’est une bonne chose, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’économie nationale». Explicite, il indique que «le marché doit d’abord et de façon impérative répondre aux besoins nationaux». Le ministère du Commerce a annoncé une série de réformes en matière de politique des exportations, que son secteur compte mettre en place dès le début de l’année prochaine. La stratégie est basée sur cinq axes qui définiront les grandes lignes de cette démarche. Il est question de la nécessité d’évaluation de l’offre à l’export que possède le pays, et cela en amont ou en aval de la chaîne d’export, de la logistique, la qualité et la certification des produits. Le ministre Said Djellab n’a pu être plus clair : «Sans une implication «effective» et «efficace» de tous les acteurs de l’activité économique, la réussite de ce projet ne pourrait intervenir». L’approche entamée a comme principal objectif «la consécration d’une plus grande liberté pour l’initiative privée, et l’amélioration du climat des affaires, en vue de promouvoir et d’intensifier l’investissement pour une accélération de la diversification de l’économie et des exportations». Une telle dynamique intervient à point nommé, sachant que l’Algérie, comme le précisait le ministre, aspire à devenir un «acteur actif dans le système commercial multilatéral, particulièrement au plan régional».

S’ajoute également la mise en place d’un climat d’affaires «propice au développement des activités productives, et incitatif pour l’investissement privé, national et étranger». D’autre part, le président de la CAP a relevé l’importance des PME dans l’économie nationale, ainsi que la valorisation et l’exploitation optimale des secteurs importants comme le tourisme, l’agriculture ainsi que les énergies renouvelables «dont le développement ne nécessita pas un investissement du Trésor public».

Fouad Irnatene