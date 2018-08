Manifestations Ã©conomiques Ã  lâ€™Ã©tranger : Booster lâ€™exportation

L’Algérie prend part la foire internationale de Marseille qui se teindra du 21 septembre au 01 octobre 2018 au Palais des Congrès et des Expositions de Marseille (Parc Chanot), France. En effet, cet important événement qui rentre dans le cadre du programme officiel de la participation des entreprises nationales aux foires et salons à l’étranger, constituera, sans nul doute pour les opérateurs économiques, les producteurs et les transformateurs algériens une opportunité idoine d’étudier les moyens d’investir dans ce pays, de faire connaître leurs produits sur le marché français et de renforcer les relations de coopération et de partenariat dans le contexte actuel, marqué par la volonté des pouvoirs publics de s’orienter vers l’encouragement et le développement du domaine de l’export. Donc, la participation à ce genre de rendez-vous économiques est un moyen efficace pour, entre autres, identifier les secteurs où les entreprises algériennes peuvent opérer concrètement dans l’objectif d’exporter et drainer des devises.

Dans un communiqué publié sur son site-web, l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX) a appelé les entreprises algériennes à prendre part à ce rendez-vous, tout en précisant que «les frais de votre participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds Spécial de Promotion des Exportations (FSPE)». S’agissant des informations relatives aux prix du mètre carré et la date limite de la remise des échantillons, Algex a fait savoir que «toutes ces information seront communiquées ultérieurement». La même source a ajouté que dans un esprit de convivialité et de créativité , «la Foire internationale de Marseille, est considérée comme 2e foire de la France, destinée au grand public, pour présenter une offre commerciale diversifiée de produits innovants autour des univers de la décoration aux nouvelles technologies, en passant par la maison, la beauté, la mode, la gastronomie et les loisirs. Il y a lieu de rappeler que lors de la précédente édition (2017), cette foire à pu réunir plus de 1035 exposants et 302132 visiteurs sur une superficie de 58.190 m².

M.A.Z.