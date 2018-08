PÃ©trole : Le Brent Ã  74,66 dollars

Les cours du pétrole grimpaient hier en cours d’échanges européens alors que le président américain Donald Trump a à nouveau affirmé vouloir sanctionner les pays échangeant avec l’Iran, à quelques mois des mesures visant les exportations pétrolières iraniennes. Dans l’après-midi, le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en octobre valait 74,66 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 91 cents par rapport à la clôture de lundi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de septembre prenait 41 cents à 69,42 dollars une heure après son ouverture.

Une salve de sanctions américaines contre l’Iran est entrée en vigueur mardi, le président iranien Hassan Rohani criant à la «guerre psychologique» et écartant toute négociation sur un nouvel accord nucléaire réclamé par les Etats-Unis. Si l’or noir n’est pas directement visé par cette première vague de mesures, «la réalité de futures sanctions sur les produits pétroliers fait son chemin dans les esprits», a commenté un analyste. Le secteur pétrolier du troisième plus grand producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sera directement visé à partir de novembre. Les Etats-Unis menacent de sanctionner les pays qui importeront du pétrole iranien à partir de cette date, mais les analystes sont divisés quant aux pays qui braveront Washington. «L’Inde, la Chine, et des pays d’Europe s’opposent aux sanctions américaines, ils pourraient continuer d’acheter à l’Iran», a supposé un spécialiste. «Il nous semble que les entreprises privées font le choix facile, en privilégiant les Etats-Unis plutôt que l’Iran», a pour sa part argué un analyste, qui estime que ‘le choix est d’autant plus facile que l’Arabie saoudite et la Russie ont augmenté leur production». Les marchés ont pris par ailleurs connaissance hier après la clôture européenne des premières données sur les réserves américaines, publiées par la fédération professionnelle de l’American petroleum institute (API).

Les chiffres officiels de l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) seront publiés mercredi en cours de séance européenne. Les analystes tablent sur une baisse de 3 millions de barils des stocks de brut, de 2 millions de barils des stocks d’essence, et sur une hausse de un million de barils des stocks d’autres produits distillés, selon la médiane d’un consensus compilé par l’agence Bloomberg. Par ailleurs, le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi lundi à 72,27 dollars le baril, contre 72,07 dollars vendredi, a indiqué lundi cette Organisation sur son site web.