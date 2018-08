Collecte des peaux des sacrifices de AÃ¯d El-Adha : Ressusciter la filiÃ¨re cuir

Le ministère de l’Industrie et des Mines vient de faire part du lancement d’une campagne de collecte des peaux d’ovins, de bovins et de caprins, issues de l’abattage des sacrifices d’Aïd El Adha.

Les peaux ainsi collectées seront mises à la disposition des tanneries pour leur valorisation et utilisation dans l’industrie du cuir, une filière à fort potentiel à l’export. Le ministère prévoit, à travers cette opération, la collecte de quelque 800;000 peaux sur un total de plus de 4 millions d’animaux devant être sacrifiés durant Aïd El-Adha. Six wilayas-pilotes, à savoir, Alger, Oran, Constantine, Jijel, Sétif et Batna, ont été retenues pour cette première campagne qui sera étendue vers le reste des wilayas à partir de l’année prochaine. Mettant en avant le caractère d’intérêt national que revêt cette campagne, le département de l’industrie et des mines indique qu’une démarche participative a été adoptée à l’effet de garantir la réussite des activités y afférentes tout en sachant que la filière «cuir » inclut tout un processus, commençant par l’activité de l’élevage jusqu’à la production de la maroquinerie. Des maillons qu’il faudra consolider, moderniser et accompagner dans le cadre de la nouvelle stratégie industrielle dont la réorganisation a été mise en route depuis 2015 à travers le redéploiement du secteur public marchand. Une vision qui s’inscrit dans une dynamique de rentabilisation des filières à valeur ajoutée pour l’économie du pays. Segment stratégique, l’activité du cuir qui pourrait générer un surplus productif à l’exportation, exige, par conséquent une restructuration, à l’instar du textile, conformément aux objectifs fixés pour la filière. Il s’agira, en priorité, de préserver la matière première de pratiques frauduleuses par des réseaux de contrebande qui bradent ce produit illégalement, les peaux brutes aboutissant sur le marché européen, l’Espagne et l’Italie, essentiellement pour être revendus, produits finis, dans notre pays, entre autres destinations. D’autre part, le contrôle des normes d’abattage pour la récupération de la peau s’impose, d’autant plus que, la filière perd 20 à 30% des peaux, avait déclaré un responsable du secteur. En effet, le faible taux d’exploitation de cette matière est imputable au fait que seulement 11.000 tonnes sont récupérées chaque année, en référence aux données avancées. Le constat qui se dégage est que la production nationale issue de la transformation du cuir demeure faible, ne dépassant pas les 10%, soit 30 millions de mètres carrés par an, alors que la demande est estimée à 500 millions de mètres carrés par an, selon certaines statistiques. La production nationale du textile ne représente également que 0,15% du PIB national et un marché de 400 millions de dollars, couvert à 96% par des importations. Le manque d’intérêt pour cette filière, la faiblesse des structures de formation dans les métiers spécifiques liés à l’activité, et l’absence de savoir-faire en matière de récupération, de découpage, et de tannage du cuir pour en faire un produit fini selon les normes requises, ont concouru à cette situation que, les industriels ne cessent de déplorer et de dénoncer depuis plusieurs années. Un ensemble de facteurs qui ont contribué à la désintégration de cette filière avec la fermeture de plusieurs tanneries et la disparition de milliers d’emplois au fil des ans. Par conséquent, l’initiative du ministère de l’Industrie et des Mines ne peut être que salutaire pour les acteurs de la filière qui comptent sur un engagement franc de la part des officiels pour la relance effective et durable de cette filière

D. Akila