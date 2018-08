Inscriptions des nouveaux bacheliers : Plus de 69% ont obtenu une rÃ©ponse favorable Ã  leur premier choix

«69,51% des nouveaux bacheliers ont obtenu le premier choix formulé lors des préinscriptions qui ont eu lieu du 26 au 28 juillet dernier», c’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar. S’exprimant au cours d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, M. Hadjar, a indiqué qu’à peine des heures après l’ouverture de la plateforme consacrée aux résultats des orientations des nouveaux bacheliers (www.orientation.esi.dz), environ 8.697 des futures étudiants ont accédé au site pour confirmer leur choix.

«Prévue initialement dans la soirée du 7 août, la plateforme s’est finalement ouverte dans la matinée», a tenu à préciser le ministre qui a salué les efforts consentis par le personnel de l’École supérieure d’informatique (ESI), chargé du traitement des choix des nouveaux bacheliers.

Selon les chiffres avancés par le premier responsable du secteur de l’enseignement supérieur, 184.771 des nouveaux bacheliers ont été orientés vers le premier choix mentionné sur leur fiche de vœux, soit un taux de 69,51% de satisfaction en termes d’orientation.

M. Hadjar a, dans sa présentation, révélé que 224.221 sur 265.822 des lauréats au bac inscrits sur la plateforme ont été orientés vers les différentes spécialités des licences soit 87,81%, vient en deuxième position les filières des sciences médicales et vétérinaires avec 4,16%, soit un total de 10.629 des inscrits, ensuite les branches à inscription nationale ont accaparé un taux 3,06%, soit 8.569 de nouveaux inscrits, alors que les écoles supérieures d’enseignement ont pu concrétiser le rêve de 3.402 futurs étudiants à devenir enseignants. Et d’ajouter que ce sont 7.176 nouveaux bacheliers qui devront suivre des études, selon leur premier choix, dans les classes préparatoires et enfin 889 inscrits ont été orientés vers les instituts des sciences et des technologies appliquées, soit 0,35%. Selon le ministre, l’orientation des nouveaux bacheliers tient compte de la filière et de la moyenne obtenue au bac et de la capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur.

M. Hadjar a, également, fait savoir que dans le cas de rejet des choix, l’étudiant a le droit de s’inscrire de nouveau sur la plateforme tout en disposant de quatre autres choix, étant donné que la phase des recours a été annulée.

Sur un autre registre le ministre a indiqué qu’il existe 9 écoles et instituts d’enseignement supérieur qui assure la formation de 1.500 étudiants dans certaines spécialités, dont les sciences humaines, mécanique et optique.



La deuxième étape des préinscriptions, de concours et d’entretiens pour les filières concernées aura lieu entre le 8 et le 12 août courant.



«On souhaite que ces écoles et instituts soient à la hauteur et apportent le plus attendu, en s’orientant vers les filières les plus demandées sur le marché du travail», a-t-il suggéré, citant entre autres la spécialité du management.

Le ministre a saisi l’occasion pour évoquer les mesures prises en prévision de la prochaine rentrée universitaire en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur par le recrutement de 3.000 enseignants qui viendront renforcer les effectifs actuellement en exercice qui sont au nombre de 62.000 enseignants, tous grades confondus. Qualifiant l’encadrement d’appréciable, M. Hadjar a indiqué que la couverture s’élève à un enseignant pour 22 étudiants. «La couverture pédagogique dans certaines spécialités a atteint un ratio d’un enseignant pour 7 étudiants», a-t-il dit, précisant «c’est un rêve qui a été concrétisé».

Le ministre a, également, fait état de l’amélioration de la qualité des œuvres sociales à travers le renforcement des capacités d’hébergement et l’amélioration des services de restauration par la formation des effectifs.

Il convient de noter que le secteur prévoit la réception de pas moins 45.500 nouveaux lits et six cantines centrales. Ce nombre augmentera les capacités d’hébergement à 629.500 lits lors de la prochaine rentrée universitaire. Pour cette année, le nombre total des étudiants des trois cycles atteindra donc 1.740.000, dont 276.391 nouveaux bacheliers, 370.000 étudiants qui seront diplômés d’ici la fin de l’année universitaire courante, 232.000 licenciés du système LMD parmi lesquels près de 190.000 rejoindront le cycle du Master.

Concernant le nombre total d’étudiants, celui-ci devra atteindre à la rentrée universitaire 2018-2019 près de 1.740.000 (soit une baisse légère par rapport à l’année précédente), répartis sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles normales supérieures et 51 établissements relevant d’autres secteurs et soumis pédagogiquement au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, outre 9 établissements privés.

Il y a lieu de rappeler que la deuxième étape des préinscriptions, de concours et d’entretiens pour les filières concernées aura lieu entre le 8 et le 12 août courant. A ce propos, les étudiants ayant été orientés vers le domaine science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l’établissement d’accueil et passer un entretien.

Il s’agit des écoles supérieures d’enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication).

Les cas d’échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. La plateforme consacrée à l’hébergement sera ouverte du 8 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 2 et 6 septembre.

La phase de traitement des cas exceptionnels, par les établissements de l’enseignement supérieur, et de réouverture des plateformes consacrées à l’hébergement, la bourse et le transport est programmée entre le 2 et le 16 septembre, dernier délai des inscriptions définitives au titre de l’année universitaire.

Kamélia Hadjib