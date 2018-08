Production laitiÃ¨re en AlgÃ©rie : Cap sur la modernisation de la filiÃ¨re

Le directeur l’Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers (ONIL) a annoncé la mise en place d’un système informatique devant servir de base de données, en vue de déterminer la quantité de lait stocké. «Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur de la production laitière en Algérie, à travers la modernisation des mécanismes de gestion, de soutien aux structures de production et la modernisation des techniques et les équipements au profit des éleveurs» a-t-il affirmé hier, dans la presse nationale.

Selon ce responsable, «l’engagement des autorités publiques quant à l’amélioration de la production nationale en matière de qualité et de quantité se concrétise jour après jour». Celui-ci appuie ses déclarations en soulignant que «la tutelle, en l’occurrence le ministère de l’Agriculture, aura grâce a ce système d’information, un accès direct aux données concernant le stock du lait, ainsi que la gestion de la distribution ». M. Mourad Alim a signalé aussi, que «ces informations seront actualisées d’une façon à faciliter la gestion de l’information»

Le directeur de l’ONIL a également précisé que «la mission de l’Office n’est en aucune manière limitée à la gestion de l’importation de la poudre au lait et à sa distribution aux 115 laiteries, mais concerne aussi, dit-il «la mise en œuvre de tout un dispositif pour la réorganisation et la redynamisation de la filière, tant au niveau de la production que de celui de la distribution du lait.

À cet effet, M. Alim parle d’un travail de proximité avec les éleveurs à travers la mise en œuvre effective «de trois structures au niveau de la wilaya de Souk-Ahras et Relizane» et d’ajouter que, «la mission aura pour objectif principal d’accompagner ces derniers en leur fournissant une assistance technique et scientifique».

Par ailleurs, le directeur de l’ONIL est revenu sur la nécessaire qualification de la ressource humaine devant permettre de favoriser la productivité nationale. «C’est l’un des facteurs qui permet de réduire la facture des importations» indique-t-il.

Dans un autre contexte, M Alim a annoncé «l’annulation des contrats qui lient l’ONIL à cinq grandes laiteries privées» et cela, «à cause du non respect des dispositions de la convention signée avec l’Office» a-t-il expliqué.

Concernant la nouvelle approche adoptée par la tutelle dans l’objectif de moderniser la filière et redynamiser le cycle de distribution, notamment l’approvisionnement, le responsable parle d’une nouvelle approche axée sur l’aide directe à la production à travers «la protection de la marge de bénéfice des éleveurs ».

M. Alim explique que parmi les mécanismes d’aide octroyées aux éleveurs, «la subvention est une compensation sous forme de versement d’une somme d’argent 12 DA pour un litre produit, ainsi qu’une subvention de 5 DA au profit des opérateurs de la chaîne de collecte ». Le responsable rappelle la signature d’une convention entre son organisme, et plus de 1800 opérateurs de collecte et 194 laiteries spécialisées dans la transformation du lait cru »

Il convient de rappeler que les besoins nationaux en matière de lait sont estimés à trois milliards de litre, une demande qui impose l’élaboration d’une «nouvelle stratégie » de gestion de la filière, qui passe par «l’organisation prochaine de rencontres regroupant les éleveurs et responsables du secteur pour exprimer leurs préoccupations et mettre en œuvre une volonté collective pour protéger et promouvoir leurs intérêts», déclare Mourad Alim.

Partant de là, l’actualisation du site web de l’ONIL s’inscrit dans la dynamique d’établir une chaine de communication directe avec les éleveurs et les opérateurs du secteur.

Considérée à juste titre, comme l’un des vecteurs de la sécurité alimentaire, la production nationale de lait a atteint 3,52 milliards de litre en 2017 dont plus de 2,58 milliards de litre de lait de vache (73%) selon les statistiques du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Ces statistiques s’ajoutent aux chiffres publiés en 2017 par l’Association des producteurs algériens de boissons (Apeb). L’étude avait révélé que la moyenne de consommation par personne de lait pasteurisé en sachet est de 66,1 litres/an.

Tahar Kaidi