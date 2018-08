Permanence : Plus de 4.500 commerÃ§ants mobilisÃ©s Ã  Alger

Les services de la direction du commerce de la wilaya d’Alger ont mobilisé plus de 4.500 commerçant pour assurer les permanences durant les deux jours de l’Aid El Adha et la semaine qui suit cette fête religieuse, en sus de l’organisation de campagnes pour sensibiliser les commerçants de l’importance du respect du tableau de permanence, a-t-on appris hier du directeur du commerce de la wilaya. M. Karim Kech a indiqué à l’APS que 4.522 commerçants sur les 8.674 enregistrés au niveau d’Alger ont été mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aid El Adha et la semaine qui le suit (à compter du vendredi), ce qui exige un contrôle du taux de respect du programme par les commerçants dans le but de garantir un approvisionnement ininterrompu de l’ensemble des produits de grande consommation. Le même responsable a indiqué que ces mesures s’inscrivaient dans le cadre de la nouvelle loi qui exige des commerçants la reprise de leurs activités durant les week-ends, les congés annuels et les fêtes officielles et prévoit des peines à l’encontre des commerçants défaillants. Il a ajouté que cette mesure ne concernait pas toutes les activités commerciales et se limitait aux services dont a besoin le citoyen lors des fêtes religieuses, à l’image des magasins d’alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes et les boulangeries. Détaillant le nombre d’opérateurs concernés par la permanence lors de l’Aid El Adha, M. Kech a fait état de 483 boulangeries, 2240 commerçants de fruits et légumes, en sus de 9 minoteries et 8 laiteries. La direction du commerce d’Alger a mobilisé 93 brigades composées de 187 agents des services de la répression des fraudes et des investigations économiques qui veilleront au bon déroulement de l’opération de permanence et du suivi du programme, a fait savoir le même responsable. Il a ajouté que les commerçants concernés ont été destinataires de PV de réquisition et ont signé la décision de permanence qui constitue un contrat les liant avec l’administration et qui les exposera, en cas de défaillance de leur part, à des peines pouvant aller jusqu’à la fermeture de leurs commerces. M. Kech a fait savoir, par ailleurs, qu’une convention sera signée avec une boulangerie industrielle sise à Constantine pour approvisionner la capitale durant les deux jours de l’Aid, en sus de l’ouverture du marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus, le marché de gros de produits alimentaires à Oued Smar et Kouba et les marchés de fruits et légumes de Blida et de Boumerdès, et ce dans le cadre du souci de la tutelle à assurer tous les produits de grande consommation au citoyen durant l’Aid El Adha.