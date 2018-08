Aid El Adha , Latraco : Des moutons entre 35.000 et 57.000 DA

À la veille des fêtes de l’Aïd El Adha prévues pour la dernière dizaine du mois courant, les prix des moutons varient entre 35.000 DA et 57.000 DA au niveau de l’entreprise spécialisée dans la commercialisation des viandes de boucherie (gros) et l’élevage de bovins et d’ovins, Latraco. Des prix en hausse, comparativement à la même période de l’année dernière où les prix affichés variaient de 32.000 à 56.000 DA. Un prix qui dépend du poids du mouton, bien sûr !

En effet, après avoir fixé les tarifs du cheptel, la société annonce toutefois, que l’opération de vente est prévue dimanche prochain, 12 août au niveau de son siège à Birtouta (Alger). Lors de cette période, pas moins de 4.000 têtes de moutons seront proposées à la vente à la bergerie de Birtouta, et le client aura l’embarras du choix pour acquérir sa bête destinée au sacrifice. Le cheptel proposé sera acheminé de plusieurs wilayas dans lesquelles la société spécialisée détient des fermes d’élevages telles que Laghouat, Médéa et Djelfa, des régions réputées pour la bonne qualité de la viande de ses ovins. Tout le cheptel proposé fera l’objet d’un contrôle rigoureux de l’état sanitaire avant d’être autorisé à la vente par des vétérinaires qualifiés. Ces derniers sont continuellement sur le terrain pour effectuer des contrôles et vérifier la bonne santé du mouton, dans le cas contraire, celui-ci sera automatiquement retiré définitivement de la vente. Pour l’occasion, Latraco propose plusieurs formules de vente comme celles de la vente par facilité, à destination des œuvres sociales des entreprises étatiques, et organismes qui sont conventionnés avec l’établissement, leur accordant un paiement par tranche. L’entreprise exige en premier lieu un apport personnel dés l’achat du mouton choisi, des mensualités seront par la suite versées dans le compte de Latraco mensuellement. Le client a également la possibilité de laisser son achat jusqu’à la veille du jour du sacrifice. Comme d’habitude, les bêtes à sacrifier sont désignées par une marque de couleur qui détermine leur catégorie d’appartenance ; cela va, en fait, de l’agneau au grand bélier.L’établissement devrait connaitre cette année, au même titre que les années précédentes, un grand engouement des clients pour Latraco qui a acquis une grande expérience au fil des années dans la gestion et la commercialisation des ovins à l’approche des fêtes de l’Aïd.

Mohamed Mendaci

132 vétérinaires pour le contrôle des opérations d’abattage



Les services de l’Inspection vétérinaire de la wilaya d’Alger ont mobilisé 132 médecins vétérinaires pour assurer le contrôle des opérations d’abattage le jour de l’Aïd el Adha, à travers l’ensemble des abattoirs d’Alger, en sus des équipes vétérinaires mobiles qui sillonneront les grandes agglomérations pour contrôler la viande des bêtes sacrifiés, a-t-on appris, mardi, auprès de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya d’Alger par intérim, Mustapha Mebarki. Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que lors des permanences, les médecins vétérinaires veilleront au contrôle des opérations d’abattage des bêtes et de la viande, à travers l’ensemble des abattoirs d’Hussein Dey, des Eucalyptus, d’El Harrach et de Zeralda. L’Inspection vétérinaire de la wilaya d’Alger œuvrera en coordination avec l’Institut national de la médecine vétérinaire à distribuer des dépliants et circulaires renfermant des orientations sur l’opération d’abattage et des mises en garde contre les dangers liés au kyste hydatique. Des médecins vétérinaires ont déjà procédé au contrôle du cheptel au niveau des différents points de vente à Alger qui compte cette année près de 70 points de vente autorisés, dont le nombre est appelé à augmenter à partir de la semaine prochaine, selon le même responsable. L’année dernière le nombre d’animaux sacrifiés (bovin et ovin) dans les abattoirs de la capitale avait atteint 3.760 têtes, et la quantité de viande rouge contrôlée a été estimée à 10.172.09 tonnes, contre 5145.22 tonnes de viande blanche, a-t-on précisé.