Transformation digitale : La formation pour booster les moteurs de lâ€™innovation

Le secteur de l’électricité en Algérie s’engage désormais dans la numérisation, visant à bâtir une économie prospère et durable. Les pouvoirs publics optent pour la rationalisation de la consommation électrique en multipliant les appels à destination des grandes entreprises énergivores mais aussi des particuliers afin de faire des économies en matière de consommation énergétique.

La dynamique de numération des systèmes électriques a engendré des opportunités en matière de formation pour développer et renforcer les compétences via des formations portées par le digital. Des formations ciblées et qualitatives dont l’objectif premier est de booster les compétences des grandes entreprises considérées par les experts comme étant les moteurs de l’innovation, de la création de valeur et génératrices de solutions.

Dans un pays tel que le nôtre, porté par une forte consommation d’électricité, et des objectifs de génération électrique tout aussi robustes, cette nouvelle stratégie est devenue inéluctable d’autant plus que les gouvernements du monde entier deviennent «intelligents». Raison pour laquelle davantage d’efforts sont nécessaires pour fournir aux compétences actuelles les moyens de s’adapter aux technologies de cette nouvelle ère. Ainsi, les entreprises jouent un rôle important dans la création d’un environnement propice à l’apprentissage.

Cette transformation s’est par conséquent concrétisée par la volonté d’acteurs du secteur de mettre en œuvre des formations destinées à leurs employés, afin que ceux-ci prennent le virage du numérique.

Un exemple concret de cet engagement, je citerai la Société algérienne de Production de l’Electricité (SPE filiale de Sonelgaz), qui a formé jusqu’à présent plus de 35 employés dans le cadre d’un accord majeur signé en 2017 avec General Electric Algeria Turbines (GEAT) et GE, et suite à l’ouverture d’un centre de Monitoring et de Diagnostique (M&D center) dans les locaux de SPE, qui reçoit déjà des données de deux centrales électriques.

Se focalisant essentiellement sur la numérisation, chaque programme de formation, délivré par GEAT et GE, est adapté aux besoins de SPE. Fort d’une riche expérience internationale, un groupe de formateurs hautement qualifiés dispense ce programme de formation intensive.

Cinq analystes du centre M&D de SPE, une vingtaine d’opérateurs de centrales électriques et une douzaine de cadres supérieurs ont participé à ces sessions, ils ont été initiés au vaste portefeuille numérique de GE, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le perfectionnement des compétences du secteur de l’énergie, comme la gestion de la performance des actifs, ainsi que les solutions d’optimisation opérationnelle.

Dans une économie en perpétuel mouvement, revenir sur des cas réels et prendre le temps d’analyser l’impact des nouvelles technologies sur la performance des entreprises est un moyen de réaliser l’ampleur, les options d’application, ainsi que l’impact de ces technologies sur la vie des citoyens.

Au-delà des résultats sur l’optimisation de la production et des ressources, le gain de temps, la réduction des coûts, l’impact du numérique sur le facteur humain semble tout aussi indiscutable : naissance de développeurs, diversification des compétences des ingénieurs, champs d’application multiples et illimités, amenant l’ouverture d’écoles, de nouvelles spécialisations, l’émergence de nouveaux profils, conduisant une nouvelle façon de travailler et de prendre des décisions. Continuons donc de mettre l’accent sur la formation des compétences et la création de nouveaux métiers afin de rendre ce futur palpable et accessible.

En Algérie cela devient une réalité, tout un monde s’ouvre pour tous les secteurs, et pour toute personne désirant faire partie du futur de l’industrie avec tout ce que cela comporte comme changements, adaptations et projets ambitieux.

M. Mendaci