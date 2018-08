SantÃ© : Lâ€™OMS souhaite que lâ€™AlgÃ©rie joue un rÃ´le de locomotive en Afrique

Une délégation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé hier à Alger son souhait de voir l’Algérie participer «avec force» aux réunions annuelles de l’OMS pour «jouer son rôle de locomotive à la pointe du développement sanitaire en Afrique» dans le cadre du processus de réforme de l’Organisation. Conduite par le représentant de l’OMS en Algérie, Nguessan Bla François, la délégation qui a été reçue par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a exprimé «son souhait de voir l’Algérie participer avec force aux réunions annuelles du comité régional afin de mieux faire connaître son expertise et augmenter sa représentativité dans les différentes instances de l’OMS pour pouvoir réellement jouer son rôle de locomotive à la pointe du développement sanitaire en Afrique», précise un communiqué du ministère de la Santé. Dans son intervention, M. Hasbellaoui a indiqué que son département ministériel œuvrait à «développer des partenariats avec les autres pays de la région au regard de la grande expertise de l’Algérie dans différents domaines, dont celui des produits pharmaceutiques et ce, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Lors du débat avec les cadres de l’administration centrale, la délégation de l’OMS a précisé que le mandat de cette mission se limitait aux «niveaux décisionnels stratégiques», faisant savoir qu’une deuxième mission en novembre prochain aura à rencontrer les différents intervenants du terrain et autres acteurs de la santé. La délégation de l’OMS comprend différents experts, sous la supervision du chef du projet de la revue fonctionnelle des pays, Abdulmumini Usma, selon le communiqué du ministère, précisant que ces experts séjourneront en Algérie jusqu’au 10 août courant pour «élaborer un rapport et formuler des propositions à l’effet de permettre à la représentation de l’OMS en Algérie d’avoir une organisation en rapport avec les priorités du secteur de la santé en Algérie».