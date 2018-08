MÃ©dicaments pour diabÃ©tiques : Les prÃ©cisions du ministÃ¨re du Travail

Importé à des proportions jugées «inquiétantes», le nombre de boîtes de bandelettes réactives prises en charge par la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) au cours de l’exercice 2017 s’élève à 8,5 millions de boîtes correspondant à un montant de 13,5 milliards de dinars, soit plus de 117,8 millions de dollars.

Quant aux diabétiques algériens, pris en charge par la CNAS durant la même période, leur nombre est estimée à plus de 1,4 million de malades, dont 446.596 d’entre eux sont de type 1 (insulino-dépendant) et un plus d’un million de type 2 (non insulino-dépendant). Ces précisions ont été apportées par un communiqué de presse du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale suite aux «mauvaises» interprétation des déclarations du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ayant trait à l’utilisation des bandelettes réactives et leur gestion par les services de la CNAS. Ça s’est passé la semaine dernière, dans la wilaya de Boumerdès, où M. Mourad Zemali a indiqué qu’il procèdera aux vérifications nécessaires avec la Caisse. «Les propos du ministre ont été mal interprétés par certains médias, induisant ainsi en erreur l’opinion publique et surtout les malades», déplore le département ministériel, affirmant à ce propos qu’il est «important» de rappeler que la prise en charge des malades diabétiques de type 1 insulinodépendants ainsi que les malades diabétiques de type 2 non stabilisés traités par hypoglycémiants oraux et insulino-requérant en traitement associé «ne sont pas concernés» par une limitation ou restriction du nombre de bandelettes réactives, dès lors qu’ils sont mis sous insuline.

Notre source assure que la prise en charge d’une boîte de bandelettes par trimestre concerne «uniquement» et «exclusivement» les malades chroniques de type 2, stabilisés traités par hypoglycémiants oraux et non insulino-requérants et ce, conformément aux normes de bonne pratique médicale, aux normes et standards universels et recommandations de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé. Ce qui n’est pas le cas néanmoins pour les malades diabétiques de type 2 chez qui une insulinothérapie a été instaurée par le médecin traitant. «Pour ces derniers, la totalité des bandelettes réactives prescrites ne sont prises en charge qu’après accord médical de la CNAS», précise le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui met à profit cette opportunité pour assurer que l’Etat consent des efforts «considérables» en matière de médicaments relatifs au diabète et «ne lésine pas» sur les moyens financiers. En 2017, on estime à 37,7 milliards de DA les dépenses afférentes à cette maladie, dont 7,9 milliards de DA pour les antidiabétiques oraux et 29,8 milliards de DA pour les insulines, soit 19,6% de la dépense globale en remboursement du médicament. Toute cette gestion aussi bien du malade que des impacts financiers impose, selon le ministère, une démarche «cohérente» qui, tout en sauvegardant les droits et les acquis des assurés sociaux, nécessite la «prise» de mesures de «préservation» du système de sécurité sociale et de sa pérennité. «Le secteur de la sécurité sociale a, en outre, mis en place une stratégie d’information et de sensibilisation en direction de cette catégorie de malades à travers une série d’actions visant à prévenir les complications graves de cette pathologie notamment par une hygiène de vie saine, une activité physique régulière et un changement des habitudes alimentaires», conclut le communiqué du département de Zemali.

S. A. M.