ContrÃ´le des voyageurs aux postes frontaliers : Les formalitÃ©s douaniÃ¨res assouplies

Les Douanes algériennes saluent l’esprit de «coopération efficace» avec les services de Police. La numérisation du secteur douanier et l’utilisation des moyens électroniques dans les activités journalières ont énormément contribué à la facilitation du travail des douaniers activant au niveau des frontières est du pays, notamment celle avec la Tunisie qui connaît, en ce moment, un engouement sans précédent des touristes algériens sur les complexes touristiques du pays voisin.

Le recours au Titre de passage douanier électronique (TPDE) pour la deuxième année consécutive a «considérablement facilité» les conditions et formalités douanières aux passagers transitant par les quatre postes frontaliers terrestres de Tébessa, ont affirmé dimanche dernier les responsables des services de la Direction régionale des Douanes algériennes à l’APS.

A titre de rappel, les Douanes algériennes ont mis en place depuis le 18 juin dernier un système de souscription du TPDE sur le web. Cette «application» permet aux voyageurs comptant se rendre en Tunisie par les frontières terrestres de déposer le formulaire électronique de leur véhicule sur internet, puis de le présenter au poste frontalier de leur choix.

Cette nouvelle technique, appliquée au niveau des postes frontaliers terrestres de Betita, Bouchekba, RassLaâyoune et Mridj constitue «un pas important» dans la facilitation de l’opération de traitement et de contrôle des voyageurs, a précisé la même source à l’APS. Selon les Douanes algériennes, contrairement aux années précédentes, le délai de traitement d’un voyageur au niveau de la frontière avec la Tunisie ne dépasse pas les 15 minutes. Aujourd’hui, le voyageur peut remplir ces données sur le site des douanes, ce qui permet de gagner du temps.

Vu son utilité dans le traitement des formalités lors du passage des frontières, le service des douanes encourage fortement et appelle les voyageurs à opter pour le formulaire électronique, une méthode moderne, qui facilite les conditions d’accueil des voyageurs algériens et étrangers et le travail des douaniers, en proposant une meilleure prestation mais surtout une bonne saison estivale, conformément aux orientations de la tutelle.

Côté chiffres, la direction régionale des Douanes algériennes a recensé près de 971.000 passagers de différentes nationalités au cours du premier semestre de l’année 2018 ayant transité par les postes frontaliers de Tébessa, dont près de 392.000 étrangers, rappelant que près de deux millions de passagers ont été enregistrés en 2017.

Les mêmes services ont fait état du passage, depuis juin dernier, de 212.000 voyageurs, rappelant qu’en 2017, entre juin et août, pas moins de 550.000 passagers ont été enregistrés aux quatre postes frontaliers de Tébessa.

Par ailleurs, le directeur général des Douanes algériennes, Farouk Bahamid, s’est félicité dimanche dernier du niveau de coordination opérationnelle avec les services de Police, suite à l’opération de qualité menée au niveau du poste frontalier de Betita (Tébessa), laquelle s’est soldée par la saisie de 2 millions d’euros qu’un individu tentait de faire sortir du pays en début du mois courant.

Dans une lettre adressée au Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le colonel Mustapha El-Habiri, et à l’ensemble des forces de police à travers le territoire national, le Directeur général des Douanes algériennes a exprimé ses remerciements et reconnaissance «profonde» aux services de la Sûreté nationale. Le DG des Douanes s’est félicité de «l’esprit de partenariat et de coopération sécuritaire opérationnel et efficace entre les différents dispositifs sécuritaires».

Mohamed Mendaci