Commerce entre la municipalitÃ© de PÃ©kin et lâ€™UE au premier semestre 2018 : En hausse de 11%

Le volume commercial entre la municipalité de Pékin et l’Union européenne a atteint près de 150 milliards de yuans (environ 22 milliards de dollars) au premier semestre 2018, en hausse de 11% en glissement annuel, selon les dernières données douanières locales.

Le volume du commerce extérieur de la ville a atteint 1.290 milliards de yuans au premier semestre, en hausse de 20,7% sur un an.

Les importations ont augmenté de 18,9%, et les exportations ont grimpé de 29,2%, selon les statistiques douanières.

Le commerce avec les 28 pays de l’UE a représenté 11,6% du commerce extérieur total.

Le commerce avec les Etats-Unis a totalisé 129,3 milliards de yuans, en hausse de 26,3%, alors que le commerce avec les pays de l’ASEAN a augmenté de 54% pour atteindre 125,5 milliards de yuans, représentant 9,7% du commerce extérieur total.