Gestion des connaissances en entreprise : Avantage stratÃ©gique

Variable déterminante dans la construction et le succès du management stratégique de l’entreprise, la gestion des connaissances voit multiplier le coefficient de son importance.

C’est aussi un avantage compétitif indéniable qui permet aux entreprises de se distinguer et de s’imposer sur le marché. Dans une analyse parue à la Revue algérienne d’économie et du management, deux universitaires, Djamila Belaouni et Dalila Berass, ont mis en évidence le rôle des TIC dans le partage des informations, la production et le partage des connaissances. L’objectif final étant d’augmenter la valeur du produit et des services au profit des clients, en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise. Mais dans un environnement instable et à forte pression concurrentielle, la création des avantages compétitifs durables pour l’entreprise est tributaire, selon les universitaires, à une série de conditions. Il est question, pour l’entreprise, de disposer d’un «management de connaissances», d’adopter une «nouvelle architecture organisationnelle», d’«insérer les TIC» qui permettent à l’entreprise d’encourager le partage des informations et des connaissances, et de mieux valoriser la recherche et le développement, car l’innovation constitue le facteur clé de succès de l’avantage compétitif dynamique. Dans une économie tournée vers l’économie de marché, l’entreprise est également appelée à faire face à de multiples défis. Dans leur analyse, les deux universitaires citent l’impérative modernisation du mode de gouvernance sous l’effet de l’ouverture de son espace marché local aux concurrents extérieurs, l’élaboration de la cartographie de ses connaissances et la mise en place du management de son knowledge management, et celle de communautés de compétences activant dans le cadre d’une architecture organisationnelle performante. S’y ajoutent l’encouragement des innovations, l’utilisation des outils de l’analyse stratégique au moyen de certains modèles, ainsi que la nécessité de manager les choix stratégiques de l’entreprise «en y intégrant le risk management stratégique».

En effet, dans la nouvelle vision stratégique de l’entreprise naît une prise de conscience des managers. Ces derniers ne le savent que trop : la productivité ne réside pas seulement dans la connaissance du facteur capital et du facteur travail mais aussi dans le facteur intellectuel, voire immatériel, afin de créer des avantages compétitifs durables. La vision stratégique doit guider la gestion des connaissances, en harmonie avec les objectifs stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs, il convient de préciser que le gouvernement a placé l’entreprise comme le fer de lance pour la diversification de l’économie et la relance du secteur productif. Des décisions sont engagées. Un soutien multiforme sera accordé aux secteurs disposant d’avantages comparatifs par une intégration en aval, allant de la production de la ressource naturelle vers les segments à forte valeur ajoutée.

Fouad I.