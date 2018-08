Lâ€™AlgÃ©rie condamne lâ€™attentat qui a ciblÃ© une cÃ©rÃ©monie militaire au Venezuela

L’Algérie a condamné l’attentat qui a ciblé la cérémonie de commémoration du 81e anniversaire de la Garde nationale bolivarienne du Venezuela et a réitéré son «rejet total» du recours à la violence à des fins politiques, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’Algérie «appelle tous les acteurs en présence à respecter la volonté populaire et à privilégier la voie du dialogue et de la réconciliation pour la résolution de l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser à la société vénézuélienne et au peuple ami du Venezuela», ajoute-t-on de même source. L’Algérie «est convaincue que le gouvernement, le peuple et l’ensemble des forces vives du Venezuela ont la capacité et la sagesse nécessaires à même de leur permettre de transcender les difficultés actuelles et d’engager leur pays sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement», souligne le communiqué.

Deux drones ont explosé samedi dernier à proximité de la tribune présidentielle lors d’une cérémonie militaire à Caracas.