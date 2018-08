Ryadh expulse l'ambassadeur du Canada pour Â«ingÃ©renceÂ»

L'Arabie saoudite a décidé lundi d'expulser l'ambassadeur du Canada à Ryadh, de rappeler son propre ambassadeur à Ottawa et de geler ses relations commerciales, après une "ingérence" commise selon elle par le Canada dans ses affaires intérieures.

Ces mesures interviennent à la suite d'un appel de l'ambassade du Canada à la libération immédiate de militants des droits de l'Homme emprisonnés en Arabie saoudite.

Le royaume d'Arabie saoudite "n'acceptera d'aucun pays une ingérence dans ses affaires intérieures ou des diktats imposés", a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères.

"Le royaume annonce qu'il rappelle son ambassadeur au Canada pour consultations", a indiqué le ministère saoudien insistant sur le fait que l'ambassadeur du Canada à Ryadh avait 24 heures pour quitter le pays et que le royaume avait décidé de "geler toutes nouvelles transactions concernant le commerce et les investissements" avec le Canada.

L'ambassade canadienne s'était dite "gravement préoccupée" par une nouvelle vague d'arrestations de militants des droits de l'Homme dans le royaume.

"Nous appelons les autorités saoudiennes à les libérer immédiatement ainsi que tous les autres activistes pacifiques des droits de l'Homme", avait déclaré l'ambassade vendredi dans un communiqué.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a exprimé sa réprobation concernant la formulation du communiqué de l'ambassade. "Il est très regrettable que les mots 'libération immédiate' figurent dans le communiqué canadien", a déclaré le ministère. "C'est inacceptable dans les relations entre deux pays".