Palestine : Sommet Abbas-Abdallah II demain Ã  Amman

Le président palestinien, Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie, Abdallah II, se réuniront au sommet, demain mercredi, dans la capitale jordanienne Amman, pour discuter des derniers développements en Palestine et sur la scène arabe, et ce, dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays, a annoncé hier le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat.

Le souverain jordanien a récemment réaffirmé la position ferme et claire de son pays sur la cause palestinienne. S’adressant à ses ministres, «il a rappelé la position constante et claire de la Jordanie sur la cause palestinienne», selon l’agence de presse jordanienne (Petra). «Notre position dans les salles fermées et devant le monde est une position constante qui ne change pas du tout», a-t-il affirmé. Cette position, «repose sur la solution à deux Etats», a-t-il encore souligné, appelant pour un «Etat palestinien indépendant avec El-Qods occupée comme capitale». M. Arekat a, en outre, mis en garde, lors d’une interview à la radio «Voix de Palestine» contre des soi-disant ‘‘projets humanitaires’’ dans la bande de Ghaza», expliquant que ces projets ne sont qu’un prélude pour l’application du présumé «accord du siècle» parrainé par les Etats-Unis, «comme le montre clairement le message présenté par 70 membres du Congrès américain le 30 juillet dernier, concernant ces projets humanitaires dans la bande de Ghaza». M. Erekat a ajouté que le présumé «accord du siècle israélo-américain» vise «à perpétuer la séparation entre la Cisjordanie et la bande de Ghaza, à l’établissement d’un Etat isolé dans le conclave». Ce qui mènera, a-t-il dit, à l’exclusion de «deux millions de Palestiniens de la carte géographique» et la séparation de la Cisjordanie de la ville d’El Qods occupée, ce qui mettra fin au projet national palestinien et la solution à deux Etats».

Un sixième journaliste arrêté par l'armée d'occupation

Un sixième journaliste palestinien a été arrêté en une semaine, hier par l'armée de l'occupation israélienne dans le village Rantis, au nord-ouest de Ramallah, portant le nombre à 22 journalistes détenus dans des prisons de l'occupation, ont rapporté des médias. L'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que le journaliste Palestinien Ibrahim al-Rantisii, "est un correspondant de presse qui travaille pour le compte d'une chaine de télévision turque TRT". "Une unité militaire a pris d'assaut la maison de son frère Ibrahim et l'a arrêté", a déclaré Fakhri al-Rantissi, le frère du journaliste, cité par l'agence Anadolu. "L'unité a fouillé la maison du journaliste avant de sortir", a-t-il ajouté.

Dimanche, le syndicat des journalistes palestiniens a tenu un sit-in de solidarité devant la prison d'Ofer à l'ouest de Ramallah, en soutien aux journalistes détenus dans les prisons de l’occupation israélienne. "Les journalistes poursuivront leur couverture des crimes israéliens", a affirmé le représentant du Secrétariat général du Syndicat des journalistes palestiniens, Omar Nazzal, cité par Wafa. Il a invité les institutions internationales à mettre en œuvre leurs résolutions sur la protection et les droits des journalistes, notamment, la résolution 2222 du Conseil de sécurité, qui prévoit la protection des journalistes palestiniens. La semaine dernière, l'armée israélienne avait arrêté 5 journalistes palestiniens, dont quatre de Ramallah et le cinquième de la ville de Naplouse (nord), selon Anadolu.

Les violations à l'encontre des journalistes palestiniens dépassaient les 240 durant le premier semestre de l'année en cours, selon Wafa, outre des cas d'attaques contre des institutions médiatiques et des équipements de presse. Depuis le 30 mars dernier, des Palestiniens manifestent régulièrement à Ghaza sur la ligne du siège pour réclamer la levée du blocus israélien. Pas moins de 157 Palestiniens ont été tués et plus de 16.000 autres ont été blessés par des tirs à balles réelles de l'armée israélienne depuis cette date.

2 Palestiniens blessés dans un raid israélien



Deux Palestiniens ont été blessés dimanche dans un raid israélien mené à l'aide d'un drone dans la bande de Ghaza, annoncent des responsables dans l'enclave palestinienne.

Dimache soir, un autre Palestinien a succombé à ses blessures infligées par des tirs de soldats de l'occupant israélien durant la manifestation de retour dans la bande de Ghaza fin mars, a annoncé le ministère de la Santé. Ahmed al-Ayeda, 17 ans, avait été blessé lors des heurts qui ont suivi les premières manifestations de retour au cours de laquelle les palestiniens dénonçaient le blocus imposé à l'enclave et réclament le retour des réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres depuis 1948. Au moins 160 Palestiniens ont été tués dans la bande de Ghaza depuis le début, le 30 mars, de manifestations contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans et pour réclamer le droit au retour des Palestiniens.