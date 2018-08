Venezuela : Lâ€™armÃ©e rÃ©affirme sa loyautÃ© Ã  Maduro

L'armée vénézuélienne a réaffirmé dimanche sa loyauté au président Nicolas Maduro, au lendemain d'une tentative d'attentat dont il été la cible, lors d'un discours samedi dernier à Caracas.

«Nous soutenons de manière inconditionnelle et avec la plus grande loyauté notre commandant en chef", a déclaré le ministre de la Défense ,Vladimir Padrino Lopez, lors d'un discours télévisé. Entouré d'autres gradés, il a qualifié l'attentat survenu la veille, durant une cérémonie militaire dans le centre de Caracas, de "tentative scandaleuse de magnicide". "Nous rejetons cette barbarie qui constitue une tentative désespérée pour changer de gouvernement à travers des plans de déstabilisation", poursuit le texte lu par le ministre et rédigé par le haut commandement de l'armée. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable d'un attentat contre lui samedi à Caracas, commis selon les autorités vénézuéliennes avec des drones chargés d'explosifs.



6 arrestations après l’"attentat"



Le ministre de l'Intérieur vénézuélien a annoncé dimanche l'arrestation de "six terroristes et tueurs à gages" dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat perpétrée samedi contre le président vénézuélien Nicolas Maduro. "Nous avons jusqu'à présent six terroristes et tueurs à gages arrêtés, plusieurs véhicules saisis, des perquisitions ont eu lieu dans divers hôtels de la capitale, où des preuves accablantes ont été découvertes", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Nestor Reverol, à propos de ces interpellations, annoncées dès samedi soir, mais dont ni le nombre, ni les circonstances n'étaient connus. "Les exécutants et les planificateurs (de l'attaque) à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été entièrement identifiés, d'autres arrestations ne sont pas exclues dans les prochaines heures", a ajouté M. Reverol. L'attaque a été menée à l'aide de deux drones, chacun chargé d'un kilo de C4, un puissant explosif militaire, capable, selon le ministre, de "faire des dégâts dans un rayon d'environ 50 mètres". "L'un des aéronefs a survolé la tribune présidentielle afin d'y déclencher la charge explosive (...) mais un dispositif de brouillage a permis de désorienter le drone, ce qui fait que la charge a explosé hors du périmètre prévu", a ajouté le ministre.

Le contrôle du second drone a été perdu et il a explosé contre un bâtiment situé non loin du lieu où se déroulait la parade militaire, selon des responsables. L'un des interpellés était visé par un mandat d'arrêt pour une attaque terroriste contre une base militaire à Valencia, à l'ouest de Caracas, menée par "une vingtaine de mercenaires" le 6 août 2017, a ajouté Nestor Reverol.



Une atteinte aux pays "progressistes", pour le Nicaragua



Le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Denis Moncada, a affirmé dimanche que "la tentative d'assassinat" contre le président vénézuélien Nicolas Maduro était une atteinte aux gouvernements "démocratiques, progressistes et révolutionnaires" d'Amérique latine et des Caraïbes, dont fait partie "le Nicaragua". M. Moncada, qui a tenu a exprimer sa solidarité avec le Venezuela depuis son ministère, s'est félicité de l'échec de cette "tentative d'assassinat" qu'il a déploré. "Ce genre d'acte terroriste (...) n'est pas souhaitable pour les révolutionnaires de cet hémisphère", a-t-il ajouté.

La présidence nicaraguayenne a également condamné l'"attentat"contre M. Maduro, "mené par des forces obscures de droite qui, pleines de haine, cherchent à détruire les processus libertaires".

Le Venezuela est l'un des rares pays d'Amérique latine à avoir soutenu le gouvernement nicaraguayen de Daniel Ortega dans la crise politique que traverse le pays depuis le 18 avril et qui a fait au moins 317 morts. M. Ortega accuse l'opposition nicaraguayenne de fomenter un coup d'Etat contre son gouvernement avec le soutien des Etats-Unis. Selon le président du parlement du Nicaragua, Gustavo Porras, ce "qu'ils font depuis des années à nos frères vénézuéliens (...) est ce qu'ils veulent faire" au Nicaragua. "Nous devons être préparés, avec nos frères et soeurs vénézuéliens et toutes les nations libres de ce continent, à faire faire face à ce type d'agression", a ajouté M. Porras, un proche de Daniel Ortega et de son épouse et vice-présidente, Rosario Murillo.

R. I.