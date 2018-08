A quatre jours du dÃ©but du championnat : Le CRB dans le doute

En l’absence de Bouhafs, dont la situation n’a jamais été vraiment claire, on s’active au sein du CR Belouizdad pour le retour aux commandes de l’ancien président Malek. Celui-ci, qui reste malgré ses distance avec le Chabab actionnaire, a été approché ses derniers jours par d’autres actionnaires à l’image de Hassani, Gana ou encore Merad pour tenter de sauver le club de la profonde crise financière et administrative dans laquelle il se débat depuis plusieurs mois déjà. Par ailleurs, Malek aurait aussi été contacté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, ainsi que le wali d’Alger, Noredine Zoukh. Les deux hommes l’ont assuré de leur soutien en cas d’éventuel retour aux affaires du CRB.

Selon certaines sources proches du club Belcourtois, le wali d’Alger aurait déjà débloqué la somme non négligeable de quatre milliards de centimes pour aider le Chabab à faire face à ses problèmes de trésorerie et pouvoir entamer la saison. Pour rappel, le CRB compte parmi les clubs les plus endettés du championnat professionnel. Par ailleurs, plusieurs joueurs, dont certains sont allés monnayer leurs services ailleurs, sont encore litiges avec le club pour des salaires et autres primes impayés. Ceux qui sont restés fidele à l’équipe en ont marre des fausses promesses et menaces de boycotter les entrainements. D’autre part, les nouvelles recrues pourraient bel et bien ne pas bénéficier de licences de la part de la ligue de football professionnel, si le Chabab n’a pas apuré sa situation financière au plus tard le 8 août prochain.

Par ailleurs, la préparation d’intersaison a été perturbée par tous les problèmes financiers et d’instabilité au niveau du staff technique. Après le départ de Taoussi en fin de saison, le club a engagé successivement quatre coachs en l’espace d’un mois. Ait Djoudi, Boughrara, Rouabah ne sont restés que quelques jours à la tête de la barre téchnique du Chabab. C’est finalement Cherif El Ouazani qui a fait le choix d’accepter le défi et de conduire le club cette saison. Du moins, il est encore en poste pour le moment, malgré toutes les difficultés. Contrairement aux années précédentes, le Chabab n’a pas effectué de stage à l’étranger. L’équipe s’est entrainée à Alger avant de rallier la ville de Tlemcen pour un regroupement d’une dizaine de jours seulement. Ainsi, quatre jours seulement de son premier match de championnat le CRB ne semble pas être prêt pour la compétition. Pour la première journée du championnat les coéquipiers de Cedric recevront le nouveau promu l’AS Ain M’lila, avant d’enchainer deux derby face au Paradou AC et au Mouloudia d’Alger. A moins de trouver rapidement une solution aux problèmes financiers et à l’instabilité que vit le club à tous les niveaux, la saison risque d’être compliqué pour le CRB.

Rédha M.