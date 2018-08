TrophÃ©e beach-wrestling : premiÃ¨re Ã©dition vendredi et samedi Ã  Oran

La première édition du trophée de beach-wrestling cadets, juniors et seniors (messieurs et dames) aura lieu vendredi et samedi prochains à la plage des Andalouses d'Oran, a-t-on appris dimanche de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Organisée par la FALA en collaboration avec la ligue oranaise de lutte, cette première édition de la lutte sur plage verra la participation d'un "nombre important" de lutteurs dans les trois catégories, représentant les 13 ligues de wilaya. La première journée (vendredi) sera consacrée à la réunion technique, au contrôle médical, à la pesée et au tirage au sort pour les cadets, juniors et seniors. Samedi verra le déroulement des tours éliminatoires, repêchages et matchs de classement, alors que les finales auront lieu à partir de 16h30. Pour rappel, lors des Jeux méditerranéens de plage 2015 organisés du 28 août au 6 septembre à Pescara (Italie), la lutte algérienne avait remporté quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 bronze).

Le lutteur Bilel Hadri (80 kg) avait offert le vermeil à l'Algérie. Deux médailles d’argent et une autre de bronze avaient été également remportées par, respectivement, Aït Amrane Mehdi (70 kg), Asma Lamalsa (60 kg) et Ben Abderrahmane Amina (60 kg). Le beach-wrestling est une pratique compétitive reconnue par l'Union mondiale de lutte (UWW) comme un style de lutte à part entière. Un combat de beach-wrestling dure deux minutes au maximum. Le premier lutteur marquant trois points est déclaré vainqueur.