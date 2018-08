Entretien, Sid-Ahmed Slimani, entraÃ®neur du RC Kouba : Â« Faire revenir le Raed en Ligue I dans 3 ans Â»

Comment cela se passe avec votre nouvelle équipe, le Raed ?

On fait de notre mieux pour faire progresser le groupe en termes de préparation, du fait que celle-ci est entamée tardivement. Je viens de prendre l’équipe en main et je ne compte pas perdre une seconde pour faire avancer le groupe.



Comment s’est effectuée votre venue au RCK ?

Après le départ de Younès Ifticène, les dirigeants koubéens m’ont sollicité pour driver le Raed. J’ai eu une discussion avec le président, on est parvenus à un terrain d’entente. Suite à quoi, j’ai donné mon accord pour être le nouvel entraîneur du RCK.



Vu la situation complexe dans laquelle se trouve le club qui souffre sur le plan financier et le retard accusé dans la préparation, n’appréhendez-vous pas de vivre une saison pénible ?

Vous me connaissez assez bien pour savoir que je suis un entraîneur à challenges qui aime relever les défis. Si j’ai accepté de driver le RCK, c’est bien parce qu’il s’agit d’un club prestigieux, qui mérite mieux que la situation qui est la sienne depuis quelques années. J’ai mon idée sur la manière de le sortir de cette passe difficile. J’ajouterai que la situation du club ne me fait nullement peur.



C’est-à-dire...

J’ai ma vision des choses et j’en ai fait part au président et à la direction du club. On a convenu de travailler selon un planning qui s’étale sur trois saisons. Cette saison sera consacrée à la construction d’une bonne équipe, qui fera bonne figure et qui se maintiendra en Ligue 2 le plus tôt possible. C’est une saison transitoire de préparation. Lors de la seconde saison, on jouera les trouble-fêtes et on misera carrément pour une place sur le podium, avec un groupe rodé, qui a eu le privilège de travailler et d’évoluer ensemble, la saison d’avant. Si l’on parvient à réaliser l’accession, ce sera tant mieux. Sinon, on reviendra à la charge la saison d’après. Je veux faire revenir le RCK en Ligue 1 dans trois ans.



Avez-vous pour autant signé un contrat de trois ans au profit du RC Kouba ?

Pas encore, mais cela devra se faire incessamment.



Apparemment, vous comptez reproduire la copie conforme de votre réussite avec l’O. Médéa au RCK, n’est-ce pas ?

Exactement ! Vous avez tout compris. Si l’on me fait confiance et si l’on me laisse travailler tranquillement, on fera de bonnes choses pour le RCK. Il faut savoir être patient et laisser les gens travailler si l’on veut bâtir quelque chose de solide et obtenir par la suite les fruits de son labeur. Faire retrouver au RCK son aura et la place qui lui sied le mieux au sein du football national est un objectif qui me tient à cœur de relever avec l’aide de tous.



Qu’en est-il du retard dans la préparation ?

Pour ce qui est de la préparation, on a réalisé 14 séances depuis mon arrivée. Ce qui est loin du compte pour être prêt au coup d’envoi du championnat. Il nous faudra d’autres semaines de travail pour que le groupe soit au point à proprement parler sur ce plan-là. C’est pourquoi, je demande aux dirigeants et surtout aux supporters de se montrer compréhensifs et patients lors des cinq premiers matches du championnat, qui seront pour nous considérés comme des rencontres de préparation. J’estime qu’après cela, le Raed sera tout à fait disposé à faire bonne figure et à aller de l’avant. Il ne faut surtout pas nous juger hâtivement. Ce serait une erreur monumentale qui ne servira point le RCK.



Comment évaluez-vous la qualité de l’effectif koubéen ?

Le RCK est un club formateur, qui n’a pas beaucoup de moyens. Il doit à mon avis toujours préserver sa politique de formation qui le servira à coup sûr à l’avenir. L’effectif du RCK a été remanié dans une grande proportion presque à 65%. La cohésion fait défaut et demande un peu de temps pour être au point. Cela, en sus du manque de temps de préparation. C’est pour vous dire qu’un gros boulot nous attend. Mais il y a un amalgame de joueurs expérimentés et de jeunes loups qui ont faim. Ce qui nous donne une bonne marge de manœuvre pour mettre au point une bonne équipe, équilibrée dans ses trois compartiments. C’est pourquoi je demeure optimiste et confiant. On a retroussé les manches et je tiens à relever le défi avec le RCK.



Déterminé donc…

C’est clair. Je ne ménagerai aucun effort pour ça. Nous disposons d’un joli stade, d’un public connaisseur qui aime son équipe et de joueurs avides d’honorer les couleurs du club. En tant qu’entraîneur, je ne badine pas avec le travail et la discipline et je fais toujours en sorte d’instaurer une bonne ambiance de travail et un bon état d’esprit au sein du groupe. Si l’on parvient à réaliser de bons résultats et susciter l’engouement des fans koubéens, les sponsors et autres partenaires susceptibles d’apporter leur soutien au RCK se manifesteront certainement. C’est ma profonde conviction. A nous d’être à la hauteur des attentes de tous les Koubéens attachés au Raed. Voilà notre grand défi…

Mohamed-Amine Azzouz