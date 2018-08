Programme spÃ©cial Ã©tÃ© 2018 de lâ€™Ã©tablissement Arts et culture : Le coup de cÅ“ur

Un riche programme a été élaboré par l’établissement art et culture de la wilaya d’Alger pour la saison estivale de l’année en cours. Pour se faire, une palette artistique riche et diversifiée, a été choisie soigneusement pour mettre en valeur le patrimoine musical algérien.

En effet, des Sablettes au parc Dounia en passant par l’espace Tahtahate el fananine au niveau de la pêcherie, l’établissement arts et culture d’Alger organise plusieurs soirées en plein air, en plus des concerts…; un programme riche et varié 100% musical, répondant aux goûts de tous. Entre musiques andalouse, chaabi, folklorique et spectacles, ce programme s’étendra jusqu’au 1er septembre prochain, et ce tous les jours à partir de 22h. C’est un programme qui plongera le public dans un univers 100% musical, conjugué à tous les styles qui traduisent bien la richesse et la diversité de notre culture algérienne. Et pour rester fidèle au programme de proximité qui se manifeste dans les communes de la capitale, l’Etablissement arts et culture tient à maintenir son engagement, et promet de s’investir dans l’art et la culture, un programme lancé depuis vendredi dernier et qui s’étalera jusqu’au premier septembre prochain. Par ailleurs, des artistes talentueux seront à l’honneur pour satisfaire aux attentes du public… Tel est l’objectif d’une culture continuelle appartenant à un établissement ponctuel.

En ce qui concerne le théâtre plein air à la promenade des Sablettes, les soirées du 9, 10, 11, des soirées variétés respectivement avec Nawel Mebarak, Noureddine Dziri et Mok Saib seront organisées. S’agissant de l’espace Tahtahate el fananine au niveau de la pêcherie les soirées du 9 et 10 août seront purement dédiées au style chaâbi avec Guiliz Nacer Eddine et Slimen Fetan. Par ailleurs, les 7 et 10 août, au Dounia parc des Grands Vents, Didine Karoum et Amine Soleil seront les stars à l’honneur.

Sihem Oubraham