Exposition collective Ã  la galerie culturelle Ahmed et Rabah Asselah : Le sud algÃ©rien dans toute sa splendeur

Questionner des paysages ainsi que des scènes et types sahariens, c’est le thème de l’exposition collective intitulée «Méditation» qu’abrite la galerie culturelle Ahmed et Rabah Asselah, et ce, jusqu’au 1er septembre prochain.

À l’entrée de la galerie, la promenade commence par la découverte des terroirs en question. Il ne s’agit pas seulement de terre, mais aussi de climat, de lumière, de travail des hommes. À partir de là, la galerie dévoile des atmosphères successives. De toile en toile s’ouvrent des «alvéoles» qui racontent des histoires. Ici ce sont les couleurs et les formes exposées comme des bijoux, là ce sont des palettes riches qui nous plongent dans un univers magique où n’arrive à survivre que le Sud algérien dans toute sa splendeur.

Le visiteur découvre ainsi la construction du paysage, comment les gestes des hommes façonnent l’aspect des oasis et palmeraies, comment l’architecture des maisons typiques du Sud algérien vient apporter une représentation symbolique, mais aussi comment celles des hameaux fait entrer dans le paysage saharien l’ordre de la production rationnelle.

Pour cette exposition, une grille de lecture nous a été fournie par les artistes peintres invités —Lebcir Toufik, Dahmani cheikh Khalil, Abdeljabar Brahim, Tbarha Mourad, Fayçal Barkat— tous venant respectivement de Biskra et de

Boussaàda. L’idée peut sembler incongrue de prime abord, mais l’histoire de ces paysages et scènes est jalonnée par les «colonisations» successives de l’espace à caractère saharien de ces régions. La relation légendaire n’est pas innocente : dès que l’homme «conquiert» un nouveau territoire ou s’y installe, il plante des palmiers pour produire des dattes, assurer son moral et celui de ses congénères.

Vibrant plaidoyer pour la reconnaissance des espaces culturels

Ces artistes exposants sont peut-être d’approche différente, mais leur point commun est d’avoir exploré et mis en avant des langages d’où émergent des personnalités indépendantes qui essaient de se libérer de toutes les dépendances qui freinent l’évolution ; ce qui représente un nouveau souffle pour la peinture algérienne tout en gardant un lien très fort avec leurs identités et leurs racines, chose qui semble incontournable, motivée par la conviction qu’il faut innover l’expression du langage pictural.

En toile de fond, on ne peut ne pas se demander si ces artistes peintres contemporains ne sont pas en train de s’interroger sur l’avenir de l’homme.

L’artiste est, en effet, celui par lequel le message universel qui fait office de lien entre les peuples peut passer, arriver à destination(s). Par sa seule conviction, il est celui qui a reçu pour mission de dire, à travers son expression plastique ou autre, la grandeur du message d’amour et de paix de notre pays. C’est pourquoi l’exposition en question est un symbole d’engagement.

Si les paysages sahariens se construisent en général sur l’exhibition de palmeraies, ils produisent aussi des symboles, des images, des comportements sociaux, religieux et artistiques. Tout ceci est montré dans l’exposition, qui est, pour tout dire, un vibrant plaidoyer pour la reconnaissance des paysages culturels de toutes régions, voire de tous les pays.

Kamel Bouslama