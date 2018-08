ConfÃ©rence de presse de M. Brahim Seddiki sur le FIOFA : Â« qualitÃ© et nouveautÃ© Â»

Le bilan de la 11e édition du rendez-vous cinématographique qui s’est tenu du 25 au 31 juillet à Oran a été présenté par son commissaire, M. Brahim Seddiki, lors d’une conférence de presse au forum du quotidien AL-Hiwar.

A cette occasion, M. Seddiki qui a défendu avec diplomatie le déroulement du FIOFA, a soulevé quelques points négatifs durant la tenue du festival, avec cependant l’engagement de se rattraper aux prochaines éditions. Il a précisé, par ailleurs, que le taux de participation des personnalités algériennes et étrangères à cet événement était important, même si la durée était trop courte considérant le nombre de films programmés.

M. Seddiki a relevé à cet effet que des pionniers du cinéma arabe n’ont pas pu se déplacer à Oran pour diverses raisons.

Dans ce contexte, le premier responsable du festival a tenu à préciser que «les invités étrangers n’ont pas pris un centime de notre budget, alors qu’on sait pertinemment que leur présence dans ce genre d’événements internationaux a une contre-partie financière ».

Concernant les chiffres, le commissaire du FIOFA a précisé que les participants étaient de 470, dont 107 étrangers, 17 organes de presse et 38 films inscrits dans la compétition officielle. «Nous nous sommes focalisés sur la qualité et la nouveauté de la production cinématographique », a-t-il fait remarquer. tout en ouvrant une parenthèse concernant le film syrien, Un homme et les trois jours (Radjoul wa thalathet ayam) qui avait été censuré à Paris

récemment et projeté lors du FIOFA.

Sur la participation médiatique, M. Seddiki a exprimé «sa déception » quant à la couverture par certains journalistes qui se sont «attaqués à l’aspect organisationnel», en évinçant le contenu du festival et des scénarios qui a été presque, sinon «totalement négligé».

Pourtant, des conférences de presse, des ateliers et des espaces de débat ont été organisés en marge de cet événement par des participants algériens et étrangers, dont Rachid Bouchareb, Khaled Youcef, Salwa Bouchlaghem, Mohamed Bensaleh…

À la fin de la conférence, le commissaire de la FIOFA a appelé le secteur privé et les hommes d’affaires en particulier, à investir davantage dans la culture, pour promouvoir les activités culturelles dans les 48 wilayas.

Hichem Hamza