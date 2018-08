Festival arabe de Djemila : Mok Saib et cheb Arras en stars

Les artistes "Mok Saib" et "Cheb Arras" ont régalé dans la nuit de dimanche à lundi le public de l’antique Cuicul, à l'occasion de la 3e soirée de la 14e édition du Festival arabe de Djemila (Sétif). Dès son entrée sur scène, le très attendu, "Mok Saib" met le feu et lance Nedik M’aya fi Bali et Ma femme des chansons aux rythmes endiablés sur lesquels l’assistance nombreuse à longtemps dansé. L’enfant de Boufarik qui se produit pour la première fois au Festival de Djemila entonne encore Je m’en fous puis rend un hommage au défunt Hasni avec T’aal ghaybek ya Ghezali sous des ovations nourris.

En quête de communion avec son public, Mok s'immisce dans les travées et chante encore T’aal ghaybek ya Ghezali avec un public chauffé à blanc qui reprend les refrains sans faille, sous les lumières des smartphones de l’assistance qui a créé une jolie mise en scène.

Cheb Arras, un habitué du Festival de Djemila prend le relais et gratifie le public avec entre autres Hakda dima, Khalili ou Lamima dans un style staïfi très applaudi et des chansons reprises en chœur par les présents.

Sur des rythmes chaoui, au son du bendir (tambourin) et gasba (flûte traditionnelle), le duo Kamel El Guelmi et son fils Messaoud ont lancé leur show avec un istikbar (prélude vocal improvisé sur un rythme libre) qui rappelle celui du chantre des Aurès, Aissa Djermouni sous des stridents youyous.

Les artistes régalent encore le public avec Liyam ki rih fi barima, Natla’a nachki lil bey ou nzid rais et Lassoued maghrouni, des chansons qui ont fait vibrer les présents.

Avec l’ambition de répondre à tous les goûts, la 3e soirée de la 14e édition du Festival arabe de Djemila a également proposé, Chebs Wahid et Chemsou avec sa troupe Freeklane.

Les artistes qui se sont succédé sur scène jusqu’aux premières heures du matin ont chanté et enchanté le public qui s’est déplacé de plusieurs régions à Djemila (60 km à l’est de Sétif) avec encore un Cheb Wahid qui a régalé ses fans avec Wach tassoua denya bila bik, Je regrette et Ana la ourid, des tubes bien connus et repris sans fausse note.

Cheb Chemsou et sa troupe Freeklane n’ont pas dérogé à la règle et ont offert un show présentant Amin, Kassouni fi labhar, Rouhi rouhi ya denya dans un style gnawi qui a ravi le public.

Sur la voie de l’art, vecteur du vivre ensemble, le commissariat du Festival arabe de Djemila propose à la quatrième et avant-dernière soirée de cet événement culturel, dès 22 heures, au site romain Cuicul, les cheb Nesro et Zinou, l’ancienne élève de l’émission Alhan oua chabab, la chanteuse Amel Sekkak et les groupes Imzad et Dey.

Ouvert vendredi dernier avec un show chorégraphique Azdif (terre noire en berbère, d’où provient le nom de Sétif) reflétant des pans de l’histoire, de l’art et de la culture des Hauts plateaux en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la 14e édition du Festival arabe de Djemila, dont le rideau tombera aujourd’hui, a consacré l’art et les artistes algériens dans toutes leurs diversités.

Un programme riche, dense et coloré a été jusque-là proposé au public qui se déplace chaque soir à Djemila.