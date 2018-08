Animation : Festival intemporel Ahmed Wahby !

La 11e édition du Festival de la chanson et de la musique oranaises, qui a ouvert ses portes au public, avant-hier et jusqu’au 9 août au Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula a rendu un vibrant hommage à l’icône de la chanson oranaise, l’artiste et le moudjahid Ahmed Wahbi (1921-1993).

Lors d’une cérémonie officielle à laquelle ont assisté les autorités locales, le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir, et des membres de la famille du défunt, un hommage émouvant et particulier a été rendu à l’un des piliers de la musique algérienne, Ahmed Wahbi, à travers notamment, un medley instrumental de ses chansons les plus célèbres, joué par un orchestre local, sous la direction du maestro Kouider Berkan.

D’autres artistes parmi eux, Maati El Hadj, Jahida, Baroudi Benkhada et Kada El Maassakri ont rendu, à leur tour, hommage à Ahmed Wahbi en interprétant quelques-unes de ses plus belles chansons. L’ouverture de cette 11e édition a vu la présence de nombreuses figures de la scène artistique oranaise entre autres, Houria Baba, le musicien Abdallah Gharbal, Sidi Ahmed Gattay, Oulhasi El Houari, Djamel Bendahma et Madani Gharnati.

Le festival de la chanson oranaise se fixe comme objectif de fournir la scène artistique de nouveaux artistes et assurer la relève dans la chanson et la musique oranaise, selon ses organisateurs. Chaque édition voit la participation de jeunes talents aux côtés de leurs aînés.

La manifestation jouit d’une importance particulière étant la seule dédiée à un style musical considéré comme un patrimoine national.

«Cette musique vient du bedoui des années 1930, avant qu’elle ne soit développée par les deux grands maîtres de la chanson oranaise, en l’occurrence aux regrettés Ahmed Whabi et Blaoui El Houari. C’est pourquoi, nous devons tout faire pour la préserver. Justement, ce festival se fixe comme objectif de fournir la scène artistique de nouveaux artistes, encourager les nouveaux talents et assurer la relève de la chanson oranaise», dira un responsable local. Depuis sa naissance et puis son institutionnalisation en 2008, ce festival a permis la découverte de nombreuses voix et talents dont certains ont participé à Alhane wa chabab et ont emprunté la voie vers une carrière artistique prometteuse, a-t-on indiqué.

A l’instar de l’année dernière, les candidats amateurs qui vont concourir pour les trois premières places du festival, devront participer avec des chansons nouvelles et inédites, et non pas avec des reprises.

Une voix de velours

Ahmed Wahby, de son vrai nom Ahmed Driche Tedjini (né à Marseille en 1921 et mort à Oran en 1993), est un chanteur, compositeur et oudiste de raï algérien. Il fut l'un des pionniers de ce genre musical avec Blaoui El Houari. On le désigne aussi comme un maître du "Gharbi", un genre typiquement oranais. Il était doté d'une voix de velours, majestueusement grave.

Il a réussi tout au long de sa carrière le pari de l’équilibre entre mélodies orientales et l'expression des poésies d’essence bédouine. Auteur de plusieurs de ses chansons, il fera appel à d'autres poètes pour des textes authentiquement oranais. C'est ainsi qu'il sollicitera le poète Abdelkader Khaldi — l'auteur de Bakhta qui eut une grande influence sur la chanson oranaise — ou encore certains maîtres de la poésie populaire comme Mostefa Benbrahim, Cheïkh Saïd ou Cheïkh Benkablia.

L'essentiel de son œuvre se fera en exil puisqu'il vécut à Paris de 1947 à 1957 avant de rejoindre la Tunisie où il fonde la troupe musicale du FLN. Période où il mène une activité de propagande pour la cause nationale.

Résidant à Oran depuis l'indépendance, il ne quittera cette ville qu'à deux reprises : de 1965 à 1967 où il séjourna à Paris puis de 1969 à 1971 au Maroc. De retour à Oran, il pris la direction musicale du Théâtre Régional d'Oran.

Ce grand maître de la chanson oranaise, enregistre en 1950 sa chanson phare sur le thème de l'exil qui le consacre dans la tradition algérienne : Wahran Wahran. Ce titre phare est repris plus tard par Cheb Khaled.

Un long métrage sur la vie de l’icône de la chanson oranaise, a été lancé en 2014. D’une durée de 90 minutes ce film retrace la vie d'Ahmed Wahbi depuis sa naissance jusqu’à sa disparition. Trois personnages, un enfant, un jeune et un vieux, incarneront les différentes étapes de la vie du chanteur. Toutefois, le film s’attardera sur la jeunesse du fondateur, avec Blaoui El Houari, du genre «asri».

