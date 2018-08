Conjoncture : Les prÃ©alables du dÃ©veloppement local

Le foncier industriel et l’investissement productif constituent désormais les priorités des walis. Cette orientation décidée par l’Etat, dans un contexte où les collectivités locales sont interpellées pour assumer un rôle actif dans le développement local, est consacrée dans le nouveau code de wilaya et de la commune, en phase de finalisation. Un instrument rénové et adapté aux exigences de la nouvelle phase et, qui donnera aux walis plus de prérogatives dans le sens de la conduite des investissements locaux, la gestion du foncier industriel, en définitive, la dynamisation de l’activité économique au niveau de leur territoire. Aussi, cette approche consacrée dans le plan d’action du gouvernement impose des préalables et pré-requis, à savoir, une amélioration de la gouvernance locale, l’identification de mécanismes adaptés aux objectifs du développement local, notamment au plan de la formation et de la mobilisation des acteurs, et des moyens adéquats pour la mise en œuvre de cette politique. Dans cette optique, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire qui avait mis en avant les priorités des nouveaux walis, devait insister, en particulier, en ce qui concerne le règlement définitif de la question du foncier industriel.

M. Noureddine Bedoui avait également donné l’assurance aux responsables des collectivités locales que son département entendait dynamiser et assainir ce marché, l’un des obstacles au développement local et l’une des principales contraintes soulevées par les investisseurs. La nouvelle orientation économique du gouvernement aussi basée sur la promotion des petites et moyennes entreprises au niveau local prévoit, au titre de l’exécution de la décision au niveau local, d’accorder aux walis une plus grande marge de manœuvre dans le cadre de la décentralisation de la décision économique, notamment celles liées à l’attribution du foncier industriel. À ce propos, le ministre de l’Intérieur avait appelé les commis de l’Etat à «consentir davantage d’efforts en vue de la récupération des milliers d’hectares du foncier industriel non exploités au profit des opérateurs économiques désireux de réaliser des investissements productifs». Une recommandation formulée, pour rappel, lors des Assises sur le développement local, tenues en 2011, sous l’égide du Conseil national économique et social, et qui avaient également plaidé en faveur de la «réforme du code des marchés et de la fiscalité locale, l’émergence d’institutions locales de financement, l’amélioration des disponibilités foncières pour l’investissement et l’élargissement du principe de la contractualisation territoriale». Dans ce contexte, le gouvernement veillera à l’amélioration de la gestion du foncier industriel, ainsi que la livraison graduelle des cinquante nouvelles zones industrielles décidées, ainsi qu’à l’extension et à la mise à niveau des zones d’activités économiques (ZAC) là où la demande s’exprimera. Une carte territoriale des opportunités d’investissements sera réalisée dans le sillage de cette démarche avec la contribution des wilayas et les acteurs concernés.

Le gouvernement s’engage également à soutenir et promouvoir le rôle économique des collectivités locales à travers leur dotation d’instruments appropriés pour attirer l’investissement sur leurs territoires. La réforme des finances et de la fiscalité locale, une redistribution équitable des ressources entre collectivités territoriales, la modernisation de la gestion budgétaire et financière des collectivités locales, sont des axes retenus dans l’action du gouvernement, sur le moyen terme, pour accompagner les collectivités locales dans leur nouvelle mission.

Akila D.