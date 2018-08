Agence spatiale algÃ©rienne : Partenariat avec des sociÃ©tÃ©s britannique et espagnole

L’Agence spatiale algérienne (ASAL) et la société de droit britannique Wisscom Aerospace Ltd ont établi un partenariat dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans le domaines des technologies spatiales, indique l’ASAL dans un communiqué. Ce partenariat, qui associe également la compagnie Zero 2 Infinity, de droit espagnol, spécialisée dans l’ingénierie aérospatiale et principal partenaire de Wisscom Aerospace Ltd, vise un «co-développement de systèmes spatiaux, conformément aux objectifs du Programme spatial national engagé en 2006», précise-t-on de même source. «Il permettra de renforcer le capital expérience déjà acquis par les ingénieurs algériens, qui approfondiront leur connaissance et leur savoir-faire autour de nouveaux axes technologiques et donnera l’opportunité à des équipes multidisciplinaires constituées d’experts de l’ASAL, de Wisscom Aerospace Ltd et Zero 2 Infinity de partager leurs expériences dans ces domaines de pointe». Il «renforcera aussi l’autonomie des équipes de l’ASAL dans des créneaux nouveaux», ajoute le communiqué.

L’ASAL a rappelé que la société Wisscom Aerospace Ltd, basée à Oxford, est dirigée par un ressortissant algérien, Abdou Attou, «éminent chercheur ayant reçu en 2017 le prix de l’innovation stratégique dans l’aérospatiale du gouvernement britannique».