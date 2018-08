Le DG dâ€™Algerac invitÃ© hier du forum du Courrier dâ€™AlgÃ©rieÂ : Â«Â Nos produits ne sont pas suffisamment compÃ©titifsÂ Â»

Invité du Forum du Courrier d’Algérie, hier, M. Noureddine Boudissa a indiqué qu’«en dépit de l’adhésion des entreprises à la démarche de normalisation qui ne cesse d’augmenter, il n’en demeure pas moins vrai que beaucoup de choses restent à faire en matière de communication et de sensibilisation». Mettant à profit cette occasion, le DG d’Algerac a rappelé les différents accords internationaux signés par le gouvernement, en citant entre autres celui avec l’Union européenne, l’Afrique, et l’accord de libre- échange avec les pays arabes. Il dira dans ce sens que «tous ces accords sans un organisme d’accréditation ne permettent pas de placer nos produits à l’international». S’agissant de l’accord d’association avec l’Union Européenne, le conférencier a indiqué que «l’Algérie s’est engagée au démantèlement tarifaire prévu en 2020», tout en estimant que ce dernier était «le principal défi». Il a précisé qu’a partir de cette date, tous les produits européens ont le droit d’accéder au marché national comme nos produits également ont le droit d’accéder au marché des pays membres de l’UE». À ce propos M. Boudissa, s’est interrogé si notre produit est capable de concurrencer le produit européen et en conformité, tel qu’exigé par ce marché. «Nous avons un grand problème, car nos produits ne sont pas suffisamment compétitif, ils ne sont pas conformes aux normes européennes», a-t-il souligné, avant d’enchaîner ensuite sur le déficit énorme en termes de connaissance et maîtrise des normes de fabrication. «Pour faire face à ce problème», a-t-il dit «au niveau d’Algerac nous avons décidé de la mise en place d’une stratégie fiable jusqu’à 2020». Il s’agit, d’une stratégie qui consiste à répondre à un double souci : régler le problème des importations et valoriser et encourager l’exploration. L’invité du forum a insisté à cet effet sur la nécessité de créer un raison multidisciplinaire d’organisme d’évaluation de conformité, afin de contrôler à la fois les produits importés et exportés Évoquant la question de l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC),

M. Boudissa à fait savoir qu’«aujourd’hui l’accréditation constitue un élément clé pour notre adhésion à cette organisation». Le conférencier n’a pas manqué en outre d’afficher sa pleine satisfaction quant au développement du domaine de normalisation, indiquant : «Je pense que raisonnablement on a fait de grands pas en avant dans le domaine de l’accréditation». Pour appuyer ses dires, il a cité à titre d’exemple la création à ce jour d’une centaine d’organismes accrédités. «Aujourd’hui le paysage est en train de changer et cela à travers la mise en place d’une nouvelle politique de l’exportation et la révision de la loi sur la protection de consommateur et sur la métrologie légale», a-t-il ajouté. Quant à la circulation de marchandises, il a précisé que «celle-ci doit se faire d’une manière régulière en s’assurant de leur conformité. Pour que ces dernières soit conformes, il faut en premier lieu se soumettre à la norme qui régit le monde de l’évaluation de conformité ».

Makhlouf Ait Ziane