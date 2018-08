ONPS : Ã©dition de 75 millions de manuels scolaires

Plus de 75 millions de livres scolaires ont été édités par l’Office national des publications scolaires (ONPS), en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, et distribués à l’ensemble des établissements scolaires. Selon une source du ministère de l’Education nationale, ces manuels ont été adressés aux établissements scolaires dès le mois de mars dernier pour être vendus et remis aux élèves à temps. La même source précise que cette nouvelle rentrée ne connaîtra aucune pénurie de livres scolaires et les prix seront les même que ceux appliqués l’année dernière. Il faut dire que l’opération de vente des manuels scolaires, entamée à l’occasion de la foire du livre scolaire organisée à travers toutes les wilayas du pays avant la fin de l’année scolaire 2017-2018, se poursuivra jusqu’au 10 octobre prochain. Concernant la gratuité des livres scolaires pour certaines catégories, la même source a fait savoir que les mêmes mesures adoptées l’année dernière seront appliquées cette année encore pour déterminer les bénéficiaires et les prix des manuels.

Il convient de préciser également que la vente du manuel scolaire se fait également au niveau des librairies agréées par l’ONPS.

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, avait donné des instructions aux directions de l’éducation pour que ces dernières assurent la vente et la distribution gratuite des manuels scolaires avant le 10 octobre prochain. Tout comme elle a instruit les gestionnaires des ressources financières relevant du ministère, d’exploiter les stocks disponibles de manuels scolaires afin d’assurer la distribution au niveau de l’ensemble des établissements scolaires et ce dans les meilleures conditions.

Il faut dire que dans le cadre de la refonte pédagogique, une série de mesures a été introduite aux fins de renforcer la maîtrise des langages fondamentaux et faire acquérir à l’apprenant les compétences à même de lui permettre d’être compétitif et d’évoluer sans complexe en ce 3e millénaire.

Dans ce cadre, 30 nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d’exercice ont été mis à la disposition des élèves du 2e palier des cycles primaires et moyen (2e et 4e années du primaire et 2e et 4e années du moyen) en vue de «parachever les améliorations des programmes scolaires entamées l’année dernière». Les nouveaux manuels scolaires prennent en compte «la dimension nationale algérienne dans l’objectif d’inculquer les valeurs du nationalisme aux générations montantes».

La ministre de l’Education nationale, avait affirmé que la commission de mise en conformité et de suivi des manuels scolaires a refusé la validation de 7 nouveaux manuels destinés aux élèves du deuxième palier de l’enseignement moyen (2e et 3e années), car «leur contenu était en deçà du niveau escompté», les anciens livres seront donc réutilisés cette année.

L’opération d’évaluation et de révision des nouveaux manuels nécessite, une période allant de 5 à 8 mois et leur révision nécessite la mobilisation de 15 intervenants dans chaque matière, sachant que les cadres concernés par la révision des manuels sont sélectionnés sur la base de leur compétence dans l’enseignement dans les secteurs de l’Education et de l’Enseignement supérieur.

Salima Ettouahria