Formation et Enseignement professionnels : Portes ouvertes et caravane dâ€™information

Les portes des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont ouvertes pour accueillir, informer et orienter les personnes intéressées aux opportunités de formation professionnelle.

En prévision de la prochaine rentrée professionnelle, le département de Mohamed Mebarki compte organiser une caravane d’information sur les différentes offres de formation ainsi que les filières d’enseignement professionnel.

La caravane vise à se rapprocher d’un grand nombre de jeunes. L’objectif est d’attirer l’attention sur les formations disponibles, les établissements d’accueil et les conditions d’accès.

Jusqu’au 15 septembre prochain, les personnes désireuses de savoir un peu plus sur les offres de formation professionnelle «n’ont qu’à se rapprocher des établissements de formation pour avoir davantage d’informations sur les opportunités de formation, les modalités d’inscription et d’orientation», assure M. Sofiane Tissira, chargé de communication au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnel.

L’organisation de cette caravane est une bonne initiative qui pourrait bien évidemment promouvoir l’enseignement professionnel auprès du grand public. Elle s’adresse notamment aux jeunes qui n’ont pas eu la chance de réussir à l’examen du baccalauréat. La formation professionnelle est ce qui constitue une deuxième chance pour les jeunes qui trouveront certainement des débouchés adéquats en rapport avec la formation proposée dans les centres de formation professionnelle.



La formation professionnelle un secteur qui se consolide



En effet, le secteur compte, aujourd’hui, plus de 1.234 structures de formation et 121 établissements supérieurs de formation, ainsi qu’un nombre important d’annexes situées au niveau des communes et les zones éloignées. Un dispositif de formation qui permet la prise en charge de 600.000 apprentis par an.

Dans ce sillage, il est intéressant de mettre en contexte les chiffres avancés par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnel, M. Mohamed Mebarki, qui a évoqué, au mois de mai dernier quelque «250.000 diplômés sortant chaque année des instituts de la formation professionnelle dans les différentes spécialités». Le ministre a déclaré, faut-il le rappeler que «83% des demandeurs d’emploi diplômés des Instituts de la formation professionnelle sont embauchés en moins de six (6) mois.»

Il convient de rappeler que les inscriptions, pour la saison 2018-2019, sont déjà ouverts et ce depuis le 15 juillet dernier. Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 15 septembre prochain.

La première phase de sélection et d’orientation sera organisée les 16, 17 et 18 septembre, selon le calendrier affiché sur le site web du ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle. Par ailleurs, la confirmation des inscriptions, qui auront lieu sur le site électronique du ministère www.mfep.gov.dz, se fera au niveau des établissements de la formation professionnelle.

La rentrée professionnelle programmée le 23 septembre intervient, cette année, après l’adoption, en avril dernier, de la nouvelle loi relative à l’apprentissage. Un texte qui prévoit des mesures incitatives au profit des apprentis dont l’accès à un présalaire et aux services de sécurité sociale dans le cadre de la couverture sociale, ainsi qu’aux allocations familiales, la garantie des droits de brevets d’invention et la création d’une banque de données sur l’activité de l’apprentissage en vue d’adapter le système de formation aux besoins de l’économie nationale et faciliter la création d’emplois au profit des jeunes.

La formation professionnelle se consolide comme secteur attractif. La signature, récemment, d’une convention-cadre entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement supérieurs et l’Association nationale des commerçants et artisans vise la promotion et le développement des métiers professionnels «porteurs d’emploi et d’insertion des jeunes».



Nouvelles spécialités pour 2018-2019



Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels compte quelque 478 spécialités, avec l’introduction de 51 spécialités nouvelles et 3 spécialités réintroduites pour la rentrée prochaine.

Les nouvelles spécialités ayant trait, notamment à l’art, et au patrimoine culturel, qui regroupe à son tour les spécialités liées au domaine de la restauration et de la conservation du patrimoine bâti. Il est question également de la restructuration de quatre branches professionnelles, de l’édition 2012, comme la chimie industrielle et de transformation, qui est remplacée par la chimie industrielle et la plasturgie.

Cette dernière verra l’introduction des spécialités liées au domaine de la plasturgie, et qui concerne, entre autres, «l’hôtellerie-tourisme», qui devient «l’hôtellerie, restauration et tourisme».

A noter enfin, que pour concrétiser les objectifs d’une formation de qualité au profit des apprenants, il a été décidé d’installer, en juin dernier, le Conseil national de partenariat, de formation et d’enseignement professionnels (CPFEP) dont la principale mission est de relancer la coordination et la concertation entre les différents secteurs pour adapter les politiques nationales de formation aux besoins du développement socio-économique.

Tahar Kaidi