Nouveaux bacheliers : Proclamation des rÃ©sultats des affectations aujourdâ€™hui

Les nouveaux bacheliers seront, à partir de cet après-midi, fixés sur les spécialités vers lesquelles ils seront orientés dans leur cursus universitaire. Les résultats de l’opération, effectuée exclusivement en ligne, seront affichés sur les différents sites dédiés aux inscriptions universitaires 2018-2019.

Ismail fait partie de ces milliers de bacheliers qui attendent de connaître la réponse et l’affectation. Il a décroché son baccalauréat avec une moyenne de 12. Mais cela ne veut pas dire que toutes les portes des facultés lui sont ouvertes.

C ‘est pourquoi, il affiche clairement son inquiétude quant à la proclamation des orientations. «Au début, je n’avais aucune idée de ce que je pouvais choisir comme filière. Mais grâce aux explications des formateurs, je pense avoir fait le bon choix», nous a-t-il confié, avant d’ajouter «J’ai bien priorisé mes quatre choix sur la fiche de vœux pour éviter justement les mauvaises surprises lors de l’orientation définitive. J’ai mentionné en premier la biologie, suivie de gestion et enfin la géologie. Ce sont toutes des spécialités qui m’intéressent beaucoup». Il faut dire que la moyenne générale demeure le premier paramètre pris en compte. D’ailleurs, le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique l’a déclaré à maintes reprises, tout en instruisant les responsables de son secteur à mobiliser tous les moyens pour assurer le déroulement des inscriptions dans de bonnes conditions. Selon les données du ministère de Tahar Hadjar, les sciences médicales, vétérinaire, architecture, langues étrangères ainsi que les écoles supérieures sont parmi les spécialités les plus prisées par les nouveaux bacheliers qui ont effectué leur préinscription lors de cette opération qui s’est étalée du 26 au 28 juillet. Une opération qui s’est déroulée dans la sérénité, d’autant que le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique avait donné des orientations aux fins de «stabiliser les inscriptions des nouveaux bacheliers», notamment, en aidant le nouveau bachelier à développer un plan de carrière qui converge vers son projet universitaire. D’ailleurs le département de M. Hadjar avait fixé les conditions d’accès aux différentes filières en adéquation avec les profils ; les taux de réussite dans les parcours universitaires ainsi que le taux de satisfaction des inscriptions des dernières années.



Du 8 au 12 août : confirmation, réorientation ou tests et entretiens pour les filières concernées



Il y a lieu de rappeler que les préinscriptions et orientations des nouveaux bacheliers au titre de l’année 2018/2019 passent par «un processus» de quatre phases. La première phase concerne l’analyse qualitative et quantitative du Bac en matière de tendances, de moyenne du Bac, les mentions, les séries, les places pédagogiques disponibles, etc. A cela s’ajoute la détermination des moyennes minimales des différentes filières pour participer au classement et de l’élaboration d’un avenant à la circulaire d’orientation avant le lancement des préinscriptions. La deuxième étape concerne la confirmation ou réorientation en fonction des places disponibles».

Une deuxième possibilité de quatre choix est offerte, une fois de plus, au nouveau bachelier, à condition toujours qu’au moins un choix soit dédié pour une licence en respectant les moyennes minimales d’accès aux filières (résultats de la phase 1 après traitement).

A noter, cette phase concerne «les bacheliers ayant un choix zéro», ceux qui ont «échoué aux tests» et ceux «qui ont eu le quatrième choix (éventuellement)». La possibilité de reformuler les choix, est quant à elle fixée par le ministère, du 8 au 12 août. La troisième étape sera consacrée aux inscriptions définitives et au dépôt des dossiers des œuvres universitaires et la phase finale sera dédiée au traitement des cas dits «exceptionnels» au niveau des établissements (pour les éventuels cas de retardataires, pour les changements, etc.).

A noter que le calendrier des inscriptions a aussi été revisité de sorte, d’une part, à donner suffisamment de temps à l’étudiant pour faire le choix d’une spécialité et pouvoir revoir son choix avant les inscriptions finales et, d’autre part profiter de leurs vacances après une année laborieuse.

Les inscriptions finales, administratives et pédagogiques, se dérouleront en septembre prochain, avant la rentrée universitaire.

Les demandes d’hébergement, bourse, transport vont se faire via un système numérisé du 2 au 16 septembre.

Sarah A. Benali Cherif