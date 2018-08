CÃ©rÃ©aliculture Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Une rÃ©colte dâ€™un million de quintaux attendue

La Direction des services agricoles de la wilaya de Bordj Bou Arreridj table sur une récolte de plus d’un million de quintaux de céréales.

On s’attend, en effet, à voir les effets positifs des pluies qui se sont abattues sur la wilaya durant le printemps et qui ont favorisé la croissance des épis.

Ces prévisions ont été confortées par la sortie d’une commission spécialisée, qui n’a pas écarté la réalisation d’une bonne récolte cette année pour ce type d’agriculture.Si ces prévisions se concrétisent la wilaya devrait renouer avec les chiffres positifs tant le bilan des dernières années fait état de mauvaises récoltes.

L’année dernière, elle était passée à côté d’une production record, avec une bonne pluviométrie en automne et en hiver. Mais le printemps a été particulièrement sec et la grêle n’a pas arrangé les choses.

Cette année, par contre, les agriculteurs redoutaient une mauvaise saison à cause du retard en matière de pluviométrie. D’ailleurs, la campagne labours-semailles n’avait pas démarré dans les délais. Mais les données se sont inversées par la suite. Il faut attendre bien sûr les résultats de la campagne labours-semailles qui a débuté le 10 juin.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj dépend en grande partie de la quantité de pluies et les surfaces irriguées sont très faibles, avec un taux de productivité de 40 quintaux par hectare.

Cet état de fait, qui rend la production céréalière de la wilaya aléatoire, coupe cette dernière en deux.

Si le Nord de la wilaya produit jusqu’à 20 quintaux par hectare, le Sud, qui plus est caractérisé par des terres à faible rendement, arrive en dernier en termes de productivité.

Rappelons également que la wilaya, qui consacre 78.000 hectares à la production de céréales, est spécialisée dans la production de blé dur. La surface emblavée dans ce domaine est de 59.100 hectares ; 6.175 hectares ont été réservés au blé tendre ; 12.120 hectares ont été destinés à l’orge et 620 autres ont été laissés pour l’avoine.

Avec l’augmentation prévue des périmètres irrigués, facilitée par la réhabilitation des stations d’épuration des eaux usées que le ministre des Ressources en eau avait évoquée lors de sa récente visite dans la wilaya, la production de céréales pourrait connaître un essor important.

Bordj Bou Arreridj, qui n’a jamais atteint les 1.500.000 quintaux de récolte de céréales, l’approchant de peu à chaque fois, pourrait dépasser largement cet objectif.

F. D.