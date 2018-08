Quatre millions de moutons mis sur le marchÃ© : Plus de 150 millions de dinars seront dÃ©boursÃ©s par les algÃ©riens

«Pas moins de 150 millions de dinars seront déboursés par les Algériens pour l’achat des moutons de l’Aïd», c’est ce qu’a indiqué, hier, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’association, M. Boulenouar a évoqué plusieurs volets ayant trait au marché du bétail et son approvisionnement, ainsi que les mesures prises par le ministère du Commerce en prévision de l’Aïd El Adha.

Il a, dans le sillage, fait savoir que, cette année, la quantité d’ovins qui sera mise sur le marché sera largement suffisante pour satisfaire les besoins et pourra sans aucun doute répondre à la demande exprimée par les familles algériennes.

À ce sujet, le représentant des éleveurs, Bouzid Salmi, a fait savoir que pas moins de 4 millions de moutons seront mis sur le marché en prévision de l’Aïd El Adha.

«Les éleveurs vont mettre en vente environ 4 millions de têtes de moutons à l’échelle nationale» a-t-il précisé, ajoutant que cette quantité est bien supérieure à celle de l’année dernière.

Concernant le prix des moutons, M. Salmi a indiqué que celui-ci variera en moyenne entre 35.000 et 50.000 DA, poursuivant : «c’est à peu prés les mêmes prix que ceux de l’année passée».

Pour assurer une certaine stabilité des prix, le représentant des éleveurs et le président de l’ANCA ont appelé les autorités locales à la multiplication des points de vente dans chaque localité qui sont placés directement sous l’autorité des services de contrôle.

«Cette mesure permettra de casser le monopole qu’exercent traditionnellement les intermédiaires » a expliqué M. Boulenouar. Et d’ajouter : «L’ouverture des points de vente doivent être doté de vétérinaires pour un meilleur contrôle et pour lutter aussi contre l’anarchie dans le commerce des moutons constatée chaque année à cette occasion».

Le président de l’ANCA a, par ailleurs, appelé les citoyens à ne pas jeter les peaux de mouton et d’autres animaux sacrifiés durant l’Aïd El-Adha, et de les rentabiliser, suggérant la mobilisation de groupes de jeunes dans chaque cartier pour assurer la collecte de ces peaux. «Ces jeunes pourront prendre contact avec les sociétés de transformation de cuir qui existent à travers le pays pour rentabiliser ce produit» a-t-il suggéré, soulignant l’intérêt de développer ce créneau pour exploiter le nombre considérable de peaux de moutons sacrifiés à l’occasion de la fête de l’Aïd

«Chaque année, une importante quantité de peaux d’ovins et de bovins égorgés durant l’Aïd est jetée et non exploitée», a précisé M. Boulenouar, qui a mis l’accent sur la nécessité d’encourager la production du textile et du cuir.



50.800 commerçants assureront la permanence des deux jours de l’Aïd



Le président de l’ANCA a, par ailleurs, fait savoir que le ministère du Commerce a établi une liste des commerçants réquisitionnés pour les deux jours fériés de l’Aïd El Adha. «Ce sont 50.800 opérateurs économiques et commerçants, dont 5.506 boulangeries qui devront assurer la permanence à l’occasion de la fête de l’Aïd» a-t-il informé, faisant part d’une augmentation de 47% par rapport à 2017 où le nombre était de 34.500 commerçants dans différentes activités. Les activités commerciales concernées par la permanence sont les boulangeries, les commerces de fruits et légumes et alimentation générale, les boucheries, les cafeterias, les restaurants et les unités de production d’eaux minérales, de lait et les minoteries.

Dans ce sillage, il a fait savoir que le ministère a mobilisé 20.219 agents de contrôle qui veilleront à l’application de l’instruction faisant appel aux commerçants concernés à répondre à l’appel et assurer, de ce fait, ce service public, pour éviter toute sanction.

Selon le président de l’ANCA, il s’agit d’une amende allant de 30.0000 à 20.000 dinars ou la fermeture du commerce pendant un mois (30 jours), tout en soulignant la nécessité pour les APC d’afficher la liste de permanenciers pour informer les citoyens.

Kamélia Hadjib