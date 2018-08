MÃ©tiers de lâ€™artisanat : Sortir de lâ€™oubli

La 4e édition de la fête de la forge, dédiée cette année à faire connaître et mettre en valeur l’apport de ce métier ancestral dans la vie de l’Homme, a été inaugurée hier au village Ihitoussène dans la commune de Bouzguène, (50 km à l’est de Tizi-Ouzou). «Du cordon ombilical au cercueil, la forge accompagne l’Homme tout au long de la vie. Il en a besoin et y recourt à chaque instant et dans tous les domaines, dans sa vie domestique, dans son travail, dans ses déplacements et même dans les guerres», fait remarquer Mourad Lamri, membre de l’association du village Sebaa Zbari, Les sept enclumes, organisatrice de cette manifestation. Celle-ci s’étalera sur trois jours avec l’ambition de «faire connaître et sauver de l’oubli ce métier ancestral qui se confond avec la vie du village qui a été fondé par un forgeron arrivé dans la région au 17e siècle», fait-on savoir. «Les sept enclumes» explique Mourad Lamri «sont les outils constituant la table de travail du forgeron, au nombre de sept, et qui sont indispensables à son métier. Dans le temps, elles sont offertes à tout jeune du village, dès l’âge de 17 ans, pour l’inciter à aller quérir sa subsistance dans des contrées lointaines, notamment, dans l’Est du pays où l’environnement est plutôt ingrat». Aujourd’hui, reconnaît-il, «la réalité est peu reluisante. Le métier perd de son éclat à l’épreuve de la mécanisation et du grand marché, mais il persiste encore à servir l’Homme. Le retour à l’agriculture de montagne qui ne peut se suffire de la seule industrie peut constituer une opportunité pour la relance du métier». A ce propos, indique-t-il, «la boutique du fondateur du village, située tout en haut du village, sera transformée en atelier pour enseigner ce métier à ceux qui veulent s’y initier». Tout au long de cette fête, une gigantesque exposition d’objets de forge met en valeur les apports de la forge dans les différents domaines de la vie, le travail, domestique comme le tissage, ou extérieur comme l’agriculture, le transport et même la guerre. «J’avais commencé ce métier en 1957 à l’âge de 17 ans avec mon père dans la région de Bougaâ, à Sétif, et pour aider au combat libérateur du peuple contre le colonialisme, nous avions réparé des fusils, limé des armes blanches et même fabriqué des plombs pour le FLN», se remémore Lamri Mohand-Arezki, qui a travaillé toute sa vie comme forgeron. Qualifiant les forgerons d’Ihitoussène de «véritables ambassadeurs de la Kabylie qui ont exporté leurs métiers dans plus de 21 wilayas du pays», Youcef Aouchiche, président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), présent sur les lieux, a promis, lors de son allocution, «d’inscrire cette fête parmi les priorités de l’Assemblée dans le cadre de la prise en charge et des aides octroyées aux différentes activités du genre à travers la wilaya».