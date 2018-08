Biblio-plage Ã  El Tarf : Les estivants assouvissent la passion de la lecture

Une bibliothèque itinérante proposant des livres pour tous les goûts et âges sillonne, depuis quelques jours, une dizaine de plages de la wilaya d’El Tarf. Une sélection éclectique d’ouvrages et de romans en tout genre: livres scientifiques, documentaires, bandes dessinées, poésies, revues, sont à la portée des mordus de lecture qui peuvent, dans une initiative que beaucoup d’estivants qualifient «d’originale», profiter de la fraîcheur de la mer tout en s’adonnant aux plaisirs de la lecture.

La bibliothèque itinérante remplie d’ouvrages et de livres de la bibliothèque principale de lecture publique Louise Françoise dite Mabrouka Belkacem du chef-lieu de wilaya, s’installe dès le matin au niveau des plages de Messida, la Grande plage, Henaya, Sables d’or, Vieille Calle, les Sabées, El Bettah et D’raouch, relevant des communes de Souarekh, El Kala, Ben M’Hidi, Berrihane et El Chatt, au grand bonheur de ces lecteurs. Nombreux sont les estivants, qui ont confié à l’APS qu’ils étaient «agréablement surpris» de découvrir cette nouvelle prestation culturelle que d’aucuns entendent voir se perpétuer pour habituer notamment les plus jeunes à la lecture en tout lieu et tout moment. Dans un décor des plus détendus, le bleu de la mer contrastant avec les forêts verdoyantes à perte de vue, le tout sur des tapis de sable fin doré, les estivants auront la liberté de s’adonner à des séances de lecture. Selon le directeur local de la Culture, Adel Saïfi, la bibliothèque itinérante, lancée depuis la plage Messida à El Kala, continuera à proposer livres et bouquins aux estivants jusqu’au 17 août prochain, afin de permettre au plus grand nombre possible de goûter au plaisir de la lecture.

Parallèlement à cette biblio-estivale, une caravane d’animation et de loisirs, première du genre également, assurera aux baigneurs desdites plages ambiance et détente avec la panoplie d’activités culturelles et jeux qu’elle ambitionne d’en faire une tradition.

Des spectacles animés par les associations culturelles locales El Manar, Amel et Chams et la coopérative culturelle «Afkar et founoun» d’El Eulma, de la wilaya de Sétif, destinés aux enfants et adultes, des concours et des quiz ainsi que des ateliers de dessin consacrés à la meilleure plage sont également au menu.