Promotion du patrimoine : Allier loisirs et dÃ©couverte

Des escapades culturelles alliant loisirs et découverte du patrimoine local sont organisées durant la saison estivale par la Direction de la culture de Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier de la première responsable locale du secteur. Le but de ces escapades, initiées autour d’événements culturels locaux tels que les fêtes et festivals, est de permettre à la population de découvrir le patrimoine local à travers des haltes dans des villages qui organisent ces manifestations, a indiqué à l’APS la directrice de la culture, Nabila Goumeziane.

A ce titre, deux escapades ont été déjà organisées par cette même direction, la première a eu lieu le 26 juillet écoulé. Elle a permis de faire des haltes, au festival culturel local de la poterie de Mâatkas, à la fête du bijou d’Ath Yenni et au festival Raconte-arts au village Tiferdoud.

Elle a été une occasion pour les visiteurs de découvrir la beauté de l’artisanat local, ainsi que de vivre des moments de partage avec les habitants de ces trois localités. Une deuxième escapade a été organisée les 2 et 3 de ce mois d’août au niveau du site d’Azrou N’Thor, dans la commune d’Illilten, qui abrite, chaque vendredi du mois d’août, une activité rituelle consistant en une ascension vers un pic qui culmine à 1.883 mètres d’altitude pour «demander la bénédiction du saint de ce paysage culturel hautement touristique», a-t-on ajouté de même source.

L’organisation de cette deuxième escapade, sur deux jours, répondait au souci de la Direction de la culture, qui a lancé cette activité en collaboration avec le comité du village Zouvga, la ligue des activités de plein air, de loisirs et d’échanges de jeunes de Tizi-Ouzou (LAPLEJ) et la ligue de wilaya des activités scientifiques et techniques de jeunes, d’initier aussi les participants à l’astronomie durant la nuit de jeudi à vendredi, a expliqué Mme Goumeziane.

«Azrou N’Thor est un paysage culturel qui mêle naturel et culturel, c’est un lieu de culte et de spiritualité qui permet, grâce au rite organisé chaque vendredi du mois d’août par les habitants, de renouer avec la tradition locale, l’hospitalité et la générosité des villageois, ces moments de communion et de partage qui font partie de nos traditions dont nous voulons rappeler l’importance et inciter à leur préservation», a observé cette même responsable.

La Direction de la culture prévoit d’organiser d’autres escapades culturelles, toujours autour des fêtes et festivals des villages, des manifestations qui constituent un potentiel à mettre en valeur pour leur dimension culturelle, touristique et économique et ce, en mettant comme premier partenaire le citoyen qui est directement impliqué dans l’organisation de ces fêtes, a-t-elle relevé.

Les escapades culturelles sont un prolongement de la caravane du patrimoine et de la valise patrimoniale déjà lancée par la Direction de la culture de Tizi-Ouzou. Ces activités visent toutes la promotion et la préservation du patrimoine, a rappelé Mme Goumeziane.