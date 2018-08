Cameroun : Seedorf et Kluivert Ã  la tÃªte des Lions Indomptables

Le Néerlandais Clarence Seedorf, accompagné de son compatriote Patrick Kluivert en tant qu'adjoint, a été nommé sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, a annoncé samedi le ministre camerounais des Sports Pierre Ismaël Bidoung Kpwatt. Les deux anciens internationaux succèdent au Belge Hugo Broos, limogé fin 2017 alors qu'il n'avait pas réussi à qualifier le Cameroun pour le Mondial-2018 en Russie. Le ticket Seedorf-Kluivert, qui n'a que peu d'expérience sur le banc, aura la lourde tâche de défendre le titre de champion d'Afrique des Lions, à domicile, lors de la CAN-2019. Seedorf, 42 ans, ancien milieu de l'Ajax Amsterdam, de l'AC Milan ou du Real Madrid, a notamment remporté quatre Ligues des champions en tant que joueur. Retraité depuis 2014, il a entraîné en Italie (AC Milan), en Chine (Shenzhen) et en Espagne (Deportivo La Corogne) et va donc découvrir le football africain. Son adjoint, Kluivert, ex-buteur de l'Ajax, du FC Barcelone ou de l'AC Milan, a remporté la C1 en 1995 et a atteint les demi-finales du Mondial-1998 en France avec les Pays-Bas. Il a été l'éphèmère sélectionneur de Curaçao avant de devenir directeur du football au Paris SG entre 2016 et 2017.