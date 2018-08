Offensive du Nord-constantinois etâ€ˆcongrÃ¨s de la Soummam : De glorieux Ã©vÃ©nements expliquÃ©s au Centre national des Archives

Le Centre national des Archives a organisé, hier, au niveau l’annexe des Archives nationales, une exposition de photos et documents, ouverte au grand public, à l’occasion du double anniversaire de l’offensive du Nord constantinois le 20 Août 1955 et la tenue du congrès de la Soummam le 20 août 1956.

Intitulée «l’offensive du Nord constantinois: un premier pas pour l’internationalisation de la cause algérienne et la tenue du congrès de la Soummam», cette manifestation a attiré la curiosité des visiteurs qui sont venus nombreux s’informer et avoir d’amples détails sur ces glorieuses dates de l’histoire de l’Algérie contemporaine. «Cette exposition se veut être une belle opportunité pour présenter les documents liés aux événements vécus en Algérie. Les visiteurs peuvent par, eux même, constater la richesse de ce patrimoine qui retrace un pan entier de notre histoire commune», a déclaré dans ce contexte, la responsable du service gestion des archives au niveau de l’annexe.

En effet, Mme Bouabdallah Ghania a affirmé que les documents exposés lors de cette manifestation qui doit durer un mois, sont «authentiques et préservés au niveau du centre des Archives nationales». Apparemment très fière, de voir des trésors documentaires historiques accessibles au grand public, notre interlocutrice précisera encore une fois que, «c’est une occasion opportune pour valoriser cette archive riche que nous possédons ».

Elle a également fait savoir que cette halte historique, qui se poursuivra tout au long du mois d’août, a aussi permis de mettre en avant la valeur des documents que détiennent les archives nationales, dont bon nombre d’écrivains et de chercheurs en Histoire ignorent l’existence. Evoquant les tenants de cette grande épopée qui a engendré de larges pans de l’histoire héroïque de l’Algérie contemporaine, Mme Bouabdallah a estimé que la commémoration du congrès de la Soummam et de l’Offensive du nord constantinois est un événement très important dans la mesure ou ces deux dates ont eu une importance capitale pour «la conduite de la Révolution et son succès».

En effet, comme elle l’expliquera, ces deux dates sont des tournants majeurs dans la lutte contre la domination française, et ont permis d’organiser les instruments politiques et militaires de la guerre de libération nationale. «Le choix de ce thème n’a pas été fortuit, il est d’une importance majeure, car la grande force des résolutions du Congrès de la Soummam et de l’offensive résident dans le fait qu’elles ont clairement défini les buts politiques de la guerre de Libération nationale» a-t-elle dit.

Il faut dire ici, que l’exposition est riche et fort détaillée, d’ailleurs, au fil de la visite, l’on découvre que la nature du combat, les tactiques de guerre, les unions et les alliances, les documents écrits par les moudjahidine ainsi que leurs photos armes à la main, ont été tous mis en exergue dans des affiches synthétisées et préparées par les archivistes du centre.

Les visiteurs de l’exposition ont eu aussi l’opportunité d’assister à la projection d’un film documentaire intitulé Fête de l’espoir, réalisé en 1962, par le bulgare M. Christo Ganev grand cinéaste, ami de l’Algérie, lors de la célébration de l’Indépendance de l’Algérie, mettant fin à 132 ans de présence française en Algérie.

L’on apprendra que les chercheurs qui ont visité cette exposition, ont de leur côté, insisté sur l’impérative élaboration d’un plan permettant la collecte des documents relatifs à la guerre de Libération nationale en vue de constituer une base de données pour l’écriture de l’histoire de la Révolution algérienne.

Il y a lieu de noter que le centre des Archives nationales dispose de documents importants datant de la période ottomane, de la colonisation française et de l’Algérie indépendante. Ces archives historiques peuvent, «sous certaines conditions», être consultées sauf celles «concernant la sécurité de l’Etat», dont l’accessibilité «est limitée», tout comme celles touchant à l’ordre public et aux intérêts nationaux.

Sarah A. Benali Cherif